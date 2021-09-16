3:0. Будё-Глимт забил третий Заре и намекает на разгром – Видео
Без шансов отыграться
"Будё Глимт" забил третий мяч в матче первого тура Лиги конференций с "Зарёй".
Амаль Вильям Пеллегрино на 69 минуте получил передачу на линии штрафной и изящно перекинул вратаря, который вышел слишком далеко – 3:0.
Пока что Украинские команды заработали в еврокубках всего одно очко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Отец защитника Манчестер Сити умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ
- Бущан: 15 млн за украинского вратаря в 27 лет – это много
- С огромным окладом. Лидер полузащиты Баварии подписал новый долгосрочный контракт с клубом
- Заря стартует в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Роскошная красотка, которая украла сердце главной восходящей звезды сборной Чехии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Emperor71 (Чернігів)
16.09.2021 в 23:59
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...