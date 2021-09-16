  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. 3:0. Будё-Глимт забил третий Заре и намекает на разгром – Видео
В тренде

3:0. Будё-Глимт забил третий Заре и намекает на разгром – Видео

Лига конференций
(2 голосов)

Без шансов отыграться

3:0. Будё-Глимт забил третий Заре и намекает на разгром – Видео

Новина українською

"Будё Глимт" забил третий мяч в матче первого тура Лиги конференций с "Зарёй".

Амаль Вильям Пеллегрино на 69 минуте получил передачу на линии штрафной и изящно перекинул вратаря, который вышел слишком далеко – 3:0.

Пока что Украинские команды заработали в еврокубках всего одно очко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Скрипник Заря Будё-Глимт
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Emperor71 (Чернігів)
16.09.2021 в 23:59
Надивився на це згвалтування на ніч, Дівчинка Зоря у норвежському порно...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...