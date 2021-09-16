3:0. Будё-Глимт забил третий Заре и намекает на разгром – Видео

"Будё Глимт" забил третий мяч в матче первого тура Лиги конференций с "Зарёй".

Амаль Вильям Пеллегрино на 69 минуте получил передачу на линии штрафной и изящно перекинул вратаря, который вышел слишком далеко – 3:0.

Пока что Украинские команды заработали в еврокубках всего одно очко.