ЛК. ЦСКА отыграл очень приличный час, но затем развалился в Риме

Лига Конференций. Группа С. Первый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - ЦСКА София 5:1

Голы: Пеллегрини 25, 62, Эль-Шаарави 38, Манчини 82, Абрахам 84 - Кэри 10

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Ибаньес 46), Манчини, Смоллинг, Калафиори (Кумбулла 76), Вильяр (Верету 57), Диавара (Кристанте 57), К. Перес, Пеллегрини (Абрахам 74), Эль-Шаарави, Шомуродов

ЦСКА: Бусатто, Турицов (Дончев 74), Матей, Галабов, Мазику, Йомов (Баи 67), Мухар, Лам, Вилдсхут, Кэри, Крастев (Ахмедов 87)



Предупреждения: Вилдсхут 67, Лам 90

Удаление: Вилдсхут 80 (вторая желтая)

"Рома" могла испытать проблемы сегодня. Жозе Моуриньо прямо заявлял, что Серия А для команды гораздо важнее, чем Лига Конференций, а это расхолаживает. Португалец впервые в карьере начал сезон с пяти побед в пяти матчах, но вопросы остались к каждому. В воскресенье в бешеном матче "Сассуоло" был переигран лишь в добавленное время. Кроме того, сегодня вне стартового состава оказались Абрахам, Мхитарян, Дзаньоло, Верету, Кристанте, Винья. А в соперниках была команда, которая в предыдущем сезоне в Лиге Европы взяла у "волков" четыре очка. В том числе и 0:0 в Риме.

В первый час игры ЦСКА выглядел очень прилично. Почти не уступил по ударам по воротам. Владел мячом почти в два раза меньше, но по прорывам на дриблинге и их успеху обошел вроде бы гораздо более техничную "Рому". То есть выходил в атаку, разыгрывал редко, но довольно интересно. Начал голом. Голландец Вилдсхут прострелил слева, ирландец Кэри проскочил троих заснувших защитников и мощно пробил с острого угла под перекладину. В первые 15 минут второго тайма болгары и вовсе владели мячом 69 процентов времени, давили, и Моуриньо пришлось выпускать двух ведущих опорников.

Сыграло гораздо более высокое качество римских игроков. И крайне низкое качество софийских защитников. Пеллегрини и Эль-Шаарави оставили слишком много пространства для ударов из полукруга перед штрафной. Первый блестяще подсек, второй мощно пробил. Гол Эльши еще и начался с двух потерь мяча гостями у их ворот. Йомов также потерял, тогда выручил Бусатто. Бразильский кипер позже выиграл еще одну дуэль с Шомуродовым. А на 62-ой минуте на фоне давления болгар Эльша бросил в прорыв левого защитника Калафиори, тот прострелил, а Пеллегрини неуклюже, но замкнул.

Лишь после третьего гола гости, привезшие в Рим лишь 17 игроков из-за травм и дисквалификаций, прекратили борьбу. Хотя никак нельзя сказать, что развалились. Развалились они лишь после удаления Вилдсхута. Тогда Манчини добил при подаче углового после удара Смоллинга в стойку, а затем Шомуродов послал Абрахама в отрыв. Узбек вновь не забил, но заработал два ассиста в этом матче.

Шесть матчей "Ромы" под руководством Моуриньо - шесть побед. А также 19 забитых мячей. Правда, вопросы и сейчас остались, не пропустила команда лишь в двух из шести матчей. Но результаты замечательны.