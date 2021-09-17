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Скрипник — о поражении от Буде-Глимта: Посыпать голову пеплом не будем

Лига конференций
(2 голосов)

Луганчане уступили норвежцам в ЛК

Скрипник — о поражении от Буде-Глимта: Посыпать голову пеплом не будем

Фото: ФК Заря

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение от "Будё-Глимт" (1:3) в Лиге конференций.

- Удивил ли вас сегодня "Будё-Глимт"?

- Мы понимали, что "Будё-Глимт" - серьёзный соперник, у которого есть свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором тайме первый стандарт надломил нашу команду. А далее индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы.

Нашего оппонента поздравляем с победой. Будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения. Сейчас проведём игру в чемпионате с "Черноморцем", а потом будем смотреть дальше.

- Вы анализировали и "Будё-Глимт" и ЦСКА. Кого считаете фаворитом, включая вас?

- "Рому" мы тоже анализировали.

- "Рому", безусловно тоже. Просто понятно, что она безусловный фаворит.

- Каждая игра – это новая история. Сейчас мы проиграли, но впереди ответная игра, плюс две игры с ЦСКА и "Ромой". Будем готовиться, а время всё покажет. Сейчас сильнее одна команда, а завтра будет сильнее вторая.

- Кто из игроков соперника вам запомнился?

- Капитан команды очень понравился. Группа атаки тоже. Каждый знает, что делать на поле. Но в основном я смотрю на свою команду и меня больше интересуют мои игроки", - сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Будё-Глимт
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (6)
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alktus (Хмельницкий)
17.09.2021 в 09:03
Вернидуба поменяли на Скрипника. Теперь всё видно очень хорошо где Заря Скрипника, а где Шериф Вернидуба.
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0
-1
royalstas (Вінниця)
17.09.2021 в 08:47
Цей рік максимально крутий Фіни, Казахи, Молдовани ну а зараз Норвежці...... знається це рекорд, хоча там же є ще Болгари через дві неділі поновимо рекорд.....(
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+2
0
Левый берег (Днепр)
17.09.2021 в 08:22
Зачем пеплом, да ещё и голову?! Вазелин в отверствие, чтобы хоть какое-то удовольствие от своей игры получить... сборники....
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+2
0
Golfik25 (Киев)
17.09.2021 в 08:17
Вот и ответ, почему проиграли. Скрыпнику плевать на результаты, ну проиграли и проиграли, что здесь такого. Из серии, ваши проблемы, что вы на нас надеялись, мы вам ничего не должны. Проиграли в сухую аутсайдеру, а ему нормально. У зари нет шансов с этим дыбилом, в УПЛ в топ 5 не попадет и а группе максимум 3 место займут. Сам в отставку не уйдет, гнать надо его.
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+1
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.09.2021 в 08:15
Попелом не треба, треба цеглою. Ми вже не рівень Норвегії і Молдови. Куди далі?
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+2
0
VladKoval61 (Херсон)
17.09.2021 в 08:13
в отставку - и немедленно
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+3
-1


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