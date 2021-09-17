Скрипник — о поражении от Буде-Глимта: Посыпать голову пеплом не будем

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение от "Будё-Глимт" (1:3) в Лиге конференций.

- Удивил ли вас сегодня "Будё-Глимт"?

- Мы понимали, что "Будё-Глимт" - серьёзный соперник, у которого есть свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором тайме первый стандарт надломил нашу команду. А далее индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы.

Нашего оппонента поздравляем с победой. Будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения. Сейчас проведём игру в чемпионате с "Черноморцем", а потом будем смотреть дальше.

- Вы анализировали и "Будё-Глимт" и ЦСКА. Кого считаете фаворитом, включая вас?

- "Рому" мы тоже анализировали.

- "Рому", безусловно тоже. Просто понятно, что она безусловный фаворит.

- Каждая игра – это новая история. Сейчас мы проиграли, но впереди ответная игра, плюс две игры с ЦСКА и "Ромой". Будем готовиться, а время всё покажет. Сейчас сильнее одна команда, а завтра будет сильнее вторая.

- Кто из игроков соперника вам запомнился?

- Капитан команды очень понравился. Группа атаки тоже. Каждый знает, что делать на поле. Но в основном я смотрю на свою команду и меня больше интересуют мои игроки", - сказал Скрипник.