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Рафаилов: Поражение Зари? Это просто катастрофа

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Экс-генеральный директор "Зари" раскритиковал игру луганчан

Рафаилов: Поражение Зари? Это просто катастрофа

Фото: twitter.com/Glimt

Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал поражение луганской команды в матче с "Будё-Глимтом" (1:3).

"Это просто катастрофа. Всего лишь за год "Заря" из команды, которая играла в футбол, превратилась в команду, которая пытается мешать играть в футбол соперникам.

Сейчас всех собак начнут вешать на тренера. А кто не смог продлить контракты с основными игроками, которые определяли игру команды и, которые пришли вместе с тренером? Кто оставил команду с одним опытным вратарем, который даже залечить травмы не успевает?

Ах, да это же суперталантливые, суперкреативные, суперчестные, и вообще во всем супер, супер, супер....", – написал Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Будё-Глимт
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