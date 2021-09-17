Рафаилов: Поражение Зари? Это просто катастрофа
Экс-генеральный директор "Зари" раскритиковал игру луганчан
Фото: twitter.com/Glimt
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал поражение луганской команды в матче с "Будё-Глимтом" (1:3).
"Это просто катастрофа. Всего лишь за год "Заря" из команды, которая играла в футбол, превратилась в команду, которая пытается мешать играть в футбол соперникам.
Сейчас всех собак начнут вешать на тренера. А кто не смог продлить контракты с основными игроками, которые определяли игру команды и, которые пришли вместе с тренером? Кто оставил команду с одним опытным вратарем, который даже залечить травмы не успевает?
Ах, да это же суперталантливые, суперкреативные, суперчестные, и вообще во всем супер, супер, супер....", – написал Рафаилов.
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