Будущие соперники Зари. Рома - ЦСКА 5:1. Обзор матча и видео голов
Видео голов и обзор матча, Лига конференций онлайн, 16.09.2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Это группа Лиги конференций, в которой выступает луганская "Заря". Команда из Болгарии на приличном уровне отыграла час матча против фаворита квартета, но потом рассыпалась. Жозе Моуринью применил ротацию, но все равно сохранил стопроцентный показатель – шесть побед в шести поединках сезона.
Смотрите видеообзор матча между будущими соперниками "Зари".
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - ЦСКА София 5:1
Голы: Пеллегрини 25, 62, Эль-Шаарави 38, Манчини 82, Абрахам 84 - Кэри 10
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