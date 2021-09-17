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Будущие соперники Зари. Рома - ЦСКА 5:1. Обзор матча и видео голов

Лига конференций
(2 голосов)

Видео голов и обзор матча, Лига конференций онлайн, 16.09.2021

Будущие соперники Зари. Рома - ЦСКА 5:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Это группа Лиги конференций, в которой выступает луганская "Заря". Команда из Болгарии на приличном уровне отыграла час матча против фаворита квартета, но потом рассыпалась. Жозе Моуринью применил ротацию, но все равно сохранил стопроцентный показатель – шесть побед в шести поединках сезона.

Смотрите видеообзор матча между будущими соперниками "Зари".

Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - ЦСКА София 5:1
Голы: Пеллегрини 25, 62, Эль-Шаарави 38, Манчини 82, Абрахам 84 - Кэри 10

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В статье: ЦСКА (София) Рома (Рим)
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