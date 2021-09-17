Будущие соперники Зари. Рома - ЦСКА 5:1. Обзор матча и видео голов

Это группа Лиги конференций, в которой выступает луганская "Заря". Команда из Болгарии на приличном уровне отыграла час матча против фаворита квартета, но потом рассыпалась. Жозе Моуринью применил ротацию, но все равно сохранил стопроцентный показатель – шесть побед в шести поединках сезона.

Смотрите видеообзор матча между будущими соперниками "Зари".

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - ЦСКА София 5:1

Голы: Пеллегрини 25, 62, Эль-Шаарави 38, Манчини 82, Абрахам 84 - Кэри 10