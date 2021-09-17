С травмой Качарабы и победой чехов. Славия - Унион 3:1. Обзор матча и видео голов

Интересный матч состоялся в группе Е Лиги конференций. Чешская "Славия" принимала дебютантов еврокубков "Унион" и победила 3: 1. Свою роль сыграло раннее удаление в составе берлинцев: на 39-й минуте вторую желтке карточку получил защитник Джакели.

Была своя потеря и у чехов. Украинец Тарас Качараба, который является игроком основного состава, получил травму и был заменен на 53-й минуте встречи. Как показали обследования, повреждение может вывести Украинская по игре на 4-6 недель.

Смотрите, как развивались события матча, в видеообзоре от MEGOGO.

"Славия" (Прага, Чехия) - "Унион" (Берлин, Германия) 3:1

Голы: Бах 18 Кухта 84, Шранц 86 - Беренс 70