Защитник Зари травмировался на разминке перед матчем с Будё-Глимтом

По информации FootBoom, защитник "Зари" Жуниор Реис (Жуниньо) получил травму на разминке перед игрой с "Будё-Глимтом" (1:3).

Вместо него в стартовом составе вышел Игорь Снурницын, который изначально числился как запасной игрок.

На данный момент ничего не известно о характере травмы.

Напомним, "Заря" проиграла стартовый матч Лиги конференций (1:3), уступив норвежскому "Буде-Глимт".