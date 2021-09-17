Защитник Зари травмировался на разминке перед матчем с Будё-Глимтом
В стартовом составе его заменил Игорь Снурницын
Фото: Instagram
По информации FootBoom, защитник "Зари" Жуниор Реис (Жуниньо) получил травму на разминке перед игрой с "Будё-Глимтом" (1:3).
Вместо него в стартовом составе вышел Игорь Снурницын, который изначально числился как запасной игрок.
На данный момент ничего не известно о характере травмы.
Напомним, "Заря" проиграла стартовый матч Лиги конференций (1:3), уступив норвежскому "Буде-Глимт".
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Источник:FootBoom
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17.09.2021 в 11:52
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