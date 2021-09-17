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Защитник Зари травмировался на разминке перед матчем с Будё-Глимтом

Лига конференций
(2 голосов)

В стартовом составе его заменил Игорь Снурницын

Защитник Зари травмировался на разминке перед матчем с Будё-Глимтом

Фото: Instagram

Новина українською

По информации FootBoom, защитник "Зари" Жуниор Реис (Жуниньо) получил травму на разминке перед игрой с "Будё-Глимтом" (1:3).

Вместо него в стартовом составе вышел Игорь Снурницын, который изначально числился как запасной игрок.

На данный момент ничего не известно о характере травмы.

Напомним, "Заря" проиграла стартовый матч Лиги конференций (1:3), уступив норвежскому "Буде-Глимт".

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В статье: Заря (Луганск) Жуниньо Будё-Глимт
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
17.09.2021 в 11:52
если бы играл Жуня, то было бы 1-4. он в атаке норм насыпает, а в защите привозит так, что хочется взять и уе..ать
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