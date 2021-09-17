Моуринью недоволен игрой своей команды после разгромной победы – Рома при Жозе еще не проигрывала

Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал итоги домашнего матча 1-го тура групповой стадии Лиги конференций с софийским ЦСКА (5:1). Цитируют "Особенного" итальянские СМИ.

"Мы не показали хорошей игры. Я доволен результатом, но мне не понравилось качество. Мои игроки распоряжались мячом не так, как хотели, мало интенсивности давала и средняя линия, и вингбеки. Крайние защитники не шли в борьбу, мы проиграли много дуэлей в обороне. Мы не играли плохо, но точно не заслужили на разгром со счетом 5:1".

"На днях я говорил моим помощникам, что мы должны каждый день ездить в Сан-Пьетро и молиться, чтобы не получить травмы. Огромная разница между нами и лучшими командами – это альтернативы, которых у нас нет. Молодежь должна расти, чтобы стать конкурентоспособной. Сезон – это марафон. Нужно быть готовым к темным моментам кампании. Я доволен тем, что мы создаем, но пока рано говорит о чем-то великом".