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Сабо - о Заре: Это не команда, а х###я какая-то. Четвертый матч проигрывают и получают по 3-4 гола

Лига конференций
(2 голосов)

Йожеф Йожефович не сдерживал эмоций

Сабо - о Заре: Это не команда, а х###я какая-то. Четвертый матч проигрывают и получают по 3-4 гола

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Зари" Йожеф Сабо поделился впечатлениями от поражения луганского клуба от "Буде-Глимта" (1:3) в 1-м туре группового этапа Лиги конференций.

– Что случилось в перерыве...

– Не могу и не хочу ничего объяснять. Я очень сердит на "Зарю", не спал всю ночь. Это не команда, это х###я какая-то. Зачем они играют на международной арене? Чтобы набраться стыда? Стыдно смотреть. Зачем им занимать третье место, медали и так далее? Может, не надо к этому стремиться? Приехала команда, а их там забросали, б###ь. Пропустили 3 гола. Но это еще нормально, могло быть 6. Что это за команда такая?

– Все голы были пропущены после собственных ошибок. Это неуверенность или...

– Какая разница. А после 3:0 сколько было вариантов? А то, что они забили... так это уже заканчивался матч, соперник остановился. Игры нет, мяч не могут остановить. Летит мяч, а при обработке отскакивает от игрока на 5-10 метров. Ну что это такое? Разве это "Заря"? Разве это футболисты? Я страшно сердит на них, абсолютно не хочу смотреть их матчи.

– Летом ушли лидеры "Зари".

– Да какая разница. Они выступают на международной арене и получают 3-4-5 голов. Что это за команда? "Колос" с карагандинским "Шахтером" хотя бы вничью сыграл. Да, проиграл по пенальти, но все равно нормально. А эти четвертый матч проигрывают, б###ь, и получают по 3-4 гола. Ну что это такое? Для нашего футбола это просто стыдоба.

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В статье: Заря (Луганск) Йожеф Сабо
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (9)
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Adriano Celentano (Düsseldorf)
17.09.2021 в 20:11
По делу сказал.
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0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
17.09.2021 в 19:56
Старий сказав те що більшість думає.
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+4
0
MAX85 (Олександрія)
17.09.2021 в 19:54
Ого, ото дед стрельнул )))) Разорвало старика...Мне кажется для публичной личности не подобает (от слова совсем) использовать нецензурную лексику давая вьюху!!! Это уже начинает превращаться в норму....
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+2
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Viktor Ivanjvich
17.09.2021 в 19:54
трудно не согласится- только в дном не прав-кто должен бить вместо зари? такие е же а может и хуже-НО то что Заря стала деградировать особенно в защите это факт- и это вина СКРИПНИКА. набрал сбитых ненужных в озврастных летчиков и хочет что бы они заиграли ...
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
17.09.2021 в 20:14
Есть сомнения, что Скрипник действительно кого-то там набирает. Всех, кого он привел - Абу Ханна, Юрченко - походу уже ушли
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0
0
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Litb@rski (Кёльн)
17.09.2021 в 19:50
Он хоть и старый маразматик , но сейчас с ним можно согласиться
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+3
0
Caballero (Dream country)
17.09.2021 в 19:47
Преклонного возраста человек, советский футболист, динамовская закалка 1960-х годов, когда моральный облик спортсмена значил очень много - публично нецензурно выражается. Он учит этому детей или отморозков гельзиных и т.д.?
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-4
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Serega1111 (Киев)
17.09.2021 в 20:13
Бо достали...
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0
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djeff2015 (Запорожье)
17.09.2021 в 19:44
и это он еще очень мягко высказался об этих ущербках с таким же ущербным вожаком.
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+4
0


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