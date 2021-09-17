Сабо - о Заре: Это не команда, а х###я какая-то. Четвертый матч проигрывают и получают по 3-4 гола

Бывший игрок и тренер "Зари" Йожеф Сабо поделился впечатлениями от поражения луганского клуба от "Буде-Глимта" (1:3) в 1-м туре группового этапа Лиги конференций.

– Что случилось в перерыве...

– Не могу и не хочу ничего объяснять. Я очень сердит на "Зарю", не спал всю ночь. Это не команда, это х###я какая-то. Зачем они играют на международной арене? Чтобы набраться стыда? Стыдно смотреть. Зачем им занимать третье место, медали и так далее? Может, не надо к этому стремиться? Приехала команда, а их там забросали, б###ь. Пропустили 3 гола. Но это еще нормально, могло быть 6. Что это за команда такая?

– Все голы были пропущены после собственных ошибок. Это неуверенность или...

– Какая разница. А после 3:0 сколько было вариантов? А то, что они забили... так это уже заканчивался матч, соперник остановился. Игры нет, мяч не могут остановить. Летит мяч, а при обработке отскакивает от игрока на 5-10 метров. Ну что это такое? Разве это "Заря"? Разве это футболисты? Я страшно сердит на них, абсолютно не хочу смотреть их матчи.

– Летом ушли лидеры "Зари".

– Да какая разница. Они выступают на международной арене и получают 3-4-5 голов. Что это за команда? "Колос" с карагандинским "Шахтером" хотя бы вничью сыграл. Да, проиграл по пенальти, но все равно нормально. А эти четвертый матч проигрывают, б###ь, и получают по 3-4 гола. Ну что это такое? Для нашего футбола это просто стыдоба.