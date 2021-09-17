Бабич: Скрипник не угадал с составом. Худшая игра за последнее время

В первом поединке группового турнира Лиги конференций " Заря" в Норвегии уступила "Буде-Глимту" (1:3) .

Тренер Александр Бабич, известный по работе с "Черноморцем", "Мариуполем", поделился своими впечатлениями от данного противостояния.

"Создается впечатление, что в "Заре" не работают над исправлением ошибок, чем же тогда можно объяснить, что луганчане, образно говоря, наступают на те же грабли, совершая непростительные промахи?

Во-вторых, чувствовалось, что норвежцы собрали больше информации о сильных и слабых сторонах соперника и по максимуму воспользовались проблемами "Зари" в центре обороны и на вратарской позиции. Также, на мой взгляд, тренерский штаб гостей не угадал со стартовым составом, в первую очередь, это касается линии обороны.

Победу норвежцев нужно признать заслуженной, что касается "Зари", то это была ее худшая игра за последнее время", - сказал Бабич.