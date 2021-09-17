Бабич: Скрипник не угадал с составом. Худшая игра за последнее время
Луганчане наступают на одни и те же грабли
В первом поединке группового турнира Лиги конференций "
Тренер Александр Бабич, известный по работе с "Черноморцем", "Мариуполем", поделился своими впечатлениями от данного противостояния.
"Создается впечатление, что в "Заре" не работают над исправлением ошибок, чем же тогда можно объяснить, что луганчане, образно говоря, наступают на те же грабли, совершая непростительные промахи?
Во-вторых, чувствовалось, что норвежцы собрали больше информации о сильных и слабых сторонах соперника и по максимуму воспользовались проблемами "Зари" в центре обороны и на вратарской позиции. Также, на мой взгляд, тренерский штаб гостей не угадал со стартовым составом, в первую очередь, это касается линии обороны.
Победу норвежцев нужно признать заслуженной, что касается "Зари", то это была ее худшая игра за последнее время", - сказал Бабич.
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