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Бабич: Скрипник не угадал с составом. Худшая игра за последнее время

Лига конференций
(1 голосов)

Луганчане наступают на одни и те же грабли

Бабич: Скрипник не угадал с составом. Худшая игра за последнее время

Новина українською

В первом поединке группового турнира Лиги конференций "Заря" в Норвегии уступила "Буде-Глимту" (1:3).

Тренер Александр Бабич, известный по работе с "Черноморцем", "Мариуполем", поделился своими впечатлениями от данного противостояния.

"Создается впечатление, что в "Заре" не работают над исправлением ошибок, чем же тогда можно объяснить, что луганчане, образно говоря, наступают на те же грабли, совершая непростительные промахи?

Во-вторых, чувствовалось, что норвежцы собрали больше информации о сильных и слабых сторонах соперника и по максимуму воспользовались проблемами "Зари" в центре обороны и на вратарской позиции. Также, на мой взгляд, тренерский штаб гостей не угадал со стартовым составом, в первую очередь, это касается линии обороны.

Победу норвежцев нужно признать заслуженной, что касается "Зари", то это была ее худшая игра за последнее время", - сказал Бабич.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Бабич Будё-Глимт
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
17.09.2021 в 23:27
Скрипник не угадал не с составом, он не угадал с командой, и даже больше - вообще с Укр.футболом. Он скучный, эта унылая педантичность, и тотальная дисциплинированная правильность - это совсем не наши чесноты. Як то кажуть, что немцу здорово, то украинцу смерть … имхо, он чужой в нашем футболе. И потому не стоит корить его за "ошибки" - со своей то точки зрения он все делает правильно …
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