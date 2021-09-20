Кабаев: Читая всю критику, которая обрушилась на Зарю, нам неприятно

Форвард " Зари " Владислав Кабаев высказал свое мнение о последних неудачах команды в еврокубковых матчах.

- Уже успели разобраться в причинах очковых потерь в чемпионате и сбоев в еврокубках?

- Просто нас покинули несколько ведущих игроков, а новые ребята еще вникают в игру команды. Тренировочный процесс в "Заре" не менялся. В общем, идет нормальный рабочий процесс.

Читая всю критику, которая в последнее время обрушилась на нашу команду, нам неприятно. Мы ведь и сами понимаем, что к чему. И естественно, хотим играть и выигрывать, как это было раньше. Но на данный момент не все получается, поэтому победа над "Черноморцем" для нас очень важна. Надеюсь, она поможет вылезти "Заре" из этой ямы, ведь психологически было тяжеловато. Но ничего, это – футбол, со всеми бывает. В Италии "Ювентус" сейчас тоже находится в зоне вылета, а в прошлом сезоне такое же было с французским "ПСЖ".

Ничего критического в этом нет. В чемпионате страны еще ничего не потеряно, так как от третьего места в турнирной таблице нас отделяют всего три очка. Что касается еврокубкового турнира, то мы проиграли лишь первый матч. Конечно же, 1:3 – это чересчур. Но мы будем стараться сделать все возможное, чтобы в Запорожье перевернуть этот результат.

- Что сказал главный тренер после матча с "Буде Глимт"?

- После таких игр даже ничего не нужно говорить. Все взрослые ребята и прекрасно понимают эту ситуацию: чем чаще проигрываешь, тем больше теряешь уверенность. Поэтому были только слова поддержки. На следующий день после возвращения из Норвегии мы всей командой вместе с главным тренером и генеральным директором Станиславом Огановым собрались и без каких-либо эмоций поговорили. Потом была теория, на которой мы посмотрели, какие ошибки допускали. Над ними и будем работать.