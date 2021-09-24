Заря объявила о старте продажи билетов на матч с Ромой
Встреча пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена"
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская "Заря" объявила о старте продажи билетов на матч против "Ромы" в рамках группового этапа Лиги Конференций.
Приобрести билеты болельщики могут в онлайн-режиме на сайте musin.zp.ua.
Ценовая категория билетов: 1-5 и 9-13 сектор – 300 грн. 7, 8 и 16 сектор – 150 грн.
Напомним, что матч "Заря" - "Рома" пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Встреча состоится 30 сентября и начнется в 19:45.
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Источник:ФК Заря
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