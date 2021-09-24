  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Заря объявила о старте продажи билетов на матч с Ромой
В тренде

Заря объявила о старте продажи билетов на матч с Ромой

Лига конференций
(1 голосов)

Встреча пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена"

Заря объявила о старте продажи билетов на матч с Ромой

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Луганская "Заря" объявила о старте продажи билетов на матч против "Ромы" в рамках группового этапа Лиги Конференций.

Приобрести билеты болельщики могут в онлайн-режиме на сайте musin.zp.ua.

Ценовая категория билетов: 1-5 и 9-13 сектор – 300 грн. 7, 8 и 16 сектор – 150 грн.

Напомним, что матч "Заря" - "Рома" пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Встреча состоится 30 сентября и начнется в 19:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...