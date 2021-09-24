Заря объявила о старте продажи билетов на матч с Ромой

Луганская "Заря" объявила о старте продажи билетов на матч против "Ромы" в рамках группового этапа Лиги Конференций.

Приобрести билеты болельщики могут в онлайн-режиме на сайте musin.zp.ua.

Ценовая категория билетов: 1-5 и 9-13 сектор – 300 грн. 7, 8 и 16 сектор – 150 грн.

Напомним, что матч "Заря" - "Рома" пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Встреча состоится 30 сентября и начнется в 19:45.