Заря - Рома: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Рома", Лига Конференций, 30 сентября 2021
Фото: ФК Заря
У "Зари" очень непросто складываются отношения с еврокубками в этом сезоне. Если в чемпионате команда Скрипника наладила дела и уже вскочила на четвертое место, то в Лиге Европы/Лиге Конференций у них три поражения. В трех играх. Пора бы исправлять ситуацию, вот только учитывая статус будущего оппонента, сделать это будет тяжело.
"Рома" прилетит в Украину после жгучей пощечины от "Лацио". Римские "орлы" обыграли "волков" в принципиальном "Derby della Capitale" и теперь Моуриньо срочно нужно возвращать любов болельщиков. Игра с "Зарей" может сойти за первый шаг к прощению, а потому не стоит рассчитывать на недооценку со стороны итальянских соперников.
Смотрите матч второго тура группового этапа ЛК в четверг, 30-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Заря" - "Рома" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Рома"
Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Заря" - "Рома".
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