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Заря - Рома: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Лига конференций
(2 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Рома", Лига Конференций, 30 сентября 2021

Заря - Рома: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

У "Зари" очень непросто складываются отношения с еврокубками в этом сезоне. Если в чемпионате команда Скрипника наладила дела и уже вскочила на четвертое место, то в Лиге Европы/Лиге Конференций у них три поражения. В трех играх. Пора бы исправлять ситуацию, вот только учитывая статус будущего оппонента, сделать это будет тяжело.

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"Рома" прилетит в Украину после жгучей пощечины от "Лацио". Римские "орлы" обыграли "волков" в принципиальном "Derby della Capitale" и теперь Моуриньо срочно нужно возвращать любов болельщиков. Игра с "Зарей" может сойти за первый шаг к прощению, а потому не стоит рассчитывать на недооценку со стороны итальянских соперников.

Смотрите матч второго тура группового этапа ЛК в четверг, 30-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Отметим, что матч "Заря" - "Рома" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Рома" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Заря" - "Рома".

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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Комментарии (4)
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efim423 (odessa)
29.09.2021 в 13:22
зарю уже даже нельзя деклассировать , опущенные до нельзя
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Judas (Киев)
29.09.2021 в 13:17
Мегого и Воля дружно идут на бутылки.
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леонид Угринович
29.09.2021 в 13:06
Дуже дкуємо УАФ. Тепер українці, яки живуть за кордоном України не зможуть дитись еврокубкові матчи українських команд. Треба трохи думати про всіх українців.
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alex.belogubko (одесса)
29.09.2021 в 13:02
очередной проиграшь Зари
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