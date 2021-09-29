Две украинские бригады арбитров будут работать на матчах Лиги конференций
Украинские судьи рассудят матчи 2-го тура ЛК
ФК Зоря
На матчах второго тура группового раунда Лиги конференций-2021/2022 будут работать сразу две украинские судейские бригады.
На поединке в квартете F "Копенгаген" (Дания) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) будет работать судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль. На линиях ему будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр - Ярослав Козык.
А на матче в группе А ЛАСК (Австрия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) будет работать судейская бригада во главе с Николаем Балакиным. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Сергей Приступа. Четвертый арбитр - Александр Дердо.
Добавим, что обе встречи состоятся 30 сентября.
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