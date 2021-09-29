Денис Фаворов - о матче с Ромой: Надеюсь, что на матчах Шерифа чудеса не закончатся - будем верить в лучшее
Удача также многое значит в футболе
Защитник "
- Как спортсмен ты всю жизнь мечтаешь и работаешь, чтобы достичь матчей на таком уровне, ведь это топовый чемпионат и соперник. Хотим проверить себя и сыграть самым лучшим образом.
- В последних матчах в украинском чемпионате "Заря" 7 мячей забила и не пропустила ни одного гола. Можно ли сказать, что та полоса неудач наконец покинула команду?
- Безусловно, нас радуют последние показатели, но мы неважно начали выступления в нашей лиге, у нас были неудачные матчи и игры с Черноморцем и Днепром-1 как раз тот момент, который предаёт уверенности.
Такая сильная команда и топовый тренер, все прекрасно знают их игру на высоком уровне. Мы все в ожидании этого поединка, чтобы на фоне такой интересной и сильной команды проявить свои профессиональные качества.
Мы готовились в стандартном режиме, как это происходит обычно. Некоторые вопросы нам тренерский штаб подскажет и объяснит, на что нам стоит дополнительно обратить внимание, и мы должны будем это показать на поле.
- Многолетний тренер "Зари" Юрий Вернидуб во второй раз создал сенсацию со своей нынешней командой. Удастся ли вам повторить его успех?
- Конечно, мы вчера следили и переживали за украинского тренера. Надеюсь, что на этом чудеса не закончатся. Будем верить в лучшее – нет ничего невозможного.
- Помните ли вы выступления Генриха Мхитаряна в Украине или он будет кем-то новым для вашей команды?
- Вся Украина знает и помнит этого игрока, он выступает на профессиональном уровне. Мы следили, изучали и знаем - как он играет, посмотрим, игра покажет что и как.
Мотивация огромная присутствует. Мы всю жизнь идём к таким матчам, поэтому очень хотим себя проявить и показать на должном уровне.
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