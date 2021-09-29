Денис Фаворов - о матче с Ромой: Надеюсь, что на матчах Шерифа чудеса не закончатся - будем верить в лучшее

Защитник " Зари " Денис Фаворов поделился ожиданиям перед игрой 2-го тура Лиги конференций с итальянской "Ромой".

- Как спортсмен ты всю жизнь мечтаешь и работаешь, чтобы достичь матчей на таком уровне, ведь это топовый чемпионат и соперник. Хотим проверить себя и сыграть самым лучшим образом.

- В последних матчах в украинском чемпионате "Заря" 7 мячей забила и не пропустила ни одного гола. Можно ли сказать, что та полоса неудач наконец покинула команду?

- Безусловно, нас радуют последние показатели, но мы неважно начали выступления в нашей лиге, у нас были неудачные матчи и игры с Черноморцем и Днепром-1 как раз тот момент, который предаёт уверенности.

Такая сильная команда и топовый тренер, все прекрасно знают их игру на высоком уровне. Мы все в ожидании этого поединка, чтобы на фоне такой интересной и сильной команды проявить свои профессиональные качества.

Мы готовились в стандартном режиме, как это происходит обычно. Некоторые вопросы нам тренерский штаб подскажет и объяснит, на что нам стоит дополнительно обратить внимание, и мы должны будем это показать на поле.

- Многолетний тренер "Зари" Юрий Вернидуб во второй раз создал сенсацию со своей нынешней командой. Удастся ли вам повторить его успех?

- Конечно, мы вчера следили и переживали за украинского тренера. Надеюсь, что на этом чудеса не закончатся. Будем верить в лучшее – нет ничего невозможного.

- Помните ли вы выступления Генриха Мхитаряна в Украине или он будет кем-то новым для вашей команды?

- Вся Украина знает и помнит этого игрока, он выступает на профессиональном уровне. Мы следили, изучали и знаем - как он играет, посмотрим, игра покажет что и как.

Мотивация огромная присутствует. Мы всю жизнь идём к таким матчам, поэтому очень хотим себя проявить и показать на должном уровне.