Конец медового месяца и бархатного сезона. Рома и Жозе Моуриньо в преддверии встречи с Зарей

"Рома" уже три года не была в Топ-4 Серии А. Даже если попадёт туда - вряд ли стоит в Лиге Чемпионов больше, чем 1/8 финала. Команду такого невысокого статуса Жозе Моуриньо не тренировал уже 17 лет, со времён "Порту". А ещё если вспомнить её провальный предыдущий сезон, неудачные последние самого португальца. Потому не удивляешься словам Жозе о том, что этот вызов - тяжелейший в его карьере. Сейчас их мысли заняты чем угодно. Только не Лигой Конференций. Как признает тренер, гораздо менее важной, чем лига.

Разгребание завалов

Моуриньо принял "Рому" после сезона 2019/20, в котором задекларировала убыток в 204 миллиона евро, и первой половины сезона 2020/21 с убытком в 75 миллионов. И ему еще были рады, поскольку год назад в тот же период было 87. После 72-ух матчей лиги с Паулу Фонсекой, в которых пропустила 104 мяча. Фонсекой, которого не слушались игроки (весной сделали акцент на Лигу Европы, бросив лигу, хотя он хотел наоборот), на тренировки которого жаловались из-за их легкости, тренируясь дополнительно самостоятельно.

Тем не менее, хорошие новости были. Уже то, что, несмотря на коронавирус, удалось уменьшить убыток по сравнению с периодом до пандемии. Новый владелец Дэн Фридкин выглядит амбициозным и вместе с тем взвешенным бизнесменом. Он не собирается беситься с тратами, при этом готов тратить. На новых игроков летом "Рома" потратила почти в два раза больше, чем ближайший преследователь по этому показателю в Серии А - 82 миллиона евро. Плюс на втором месте по тренерской зарплате с семью (у Массимилиано Аллегри - восемь).

Моуриньо и его соотечественнику, новому спортивному директору Тьяго Пинту прежде всего пришлось разбирать завалы. На контракте у клуба слишком много лишних. Продать не удалось никого. Но успехами можно назвать избавление от контрактов Хавьера Пасторе и Стивена Нзонзи. Второй долго отказывался уходить и лишь на днях уехал в Катар. В аренды ушли Робин Ольсен, Джастин Клюйверт, Дженгиз Ундер, Пау Лопес, Алессандро Флоренци. Наконец-то завершились контракты у известных привозами Бруно Переса и Жуана Жезуса.

С еще четырьмя игроками "Рому" постигла неудача. Моуриньо хотел, чтобы Эдин Джеко остался, но бывший капитан и третий бомбардир в истории клуба побил горшки еще с Фонсекой и страстно желал сменить обстановку. Он ушел в "Интер" свободным агентом и уже забил там четыре мяча. Педро был выброшен тренером и клубом (жаловался, что его даже не пригласили на тренировки, не объясняя причину) и уже отомстил в Римском дерби голом. Федерико Фасио и Давиде Сантон также не тренируются, и первый угрожает подать в суд на клуб.

Кое-кто в подвешенном состоянии. Защитник Брайан Рейнолдс, опорники Вильяр и Диавара. Последний хотел уходить, в итоге даже подвергся атаке болельщика на базе. Моуриньо тогда защищал его, заявил, что рассчитывает на него. Но играет он очень мало. Всю тяжесть центра поля тащат на себе двое. Жордан Верету в Украину уже не поехал, а Брайан Кристанте в предыдущем сезоне играл в обороне, до этого - ближе к атаке или в тройке опорников. Сейчас ему тяжело, чему свидетельство четыре желтые карточки в шести матчах лиги.

Моуриньо даже остро заявил: "Есть разные игроки, с разным мышлением. Кто-то хочет играть в футбол, кто-то нет". Намекая на игроков, готовых сидеть на контракте в клубе, которому они не нужны. Пожалуй, речь даже о Рейнолдсе и Вильяре, не говоря уж о Сантоне, Фасио, ранее Нзонзи, да и части арендованных.

С другой стороны, новый тренер полон комплиментов в адрес Лоренцо Пеллегрини. Говоря, что капитан умеет на поле абсолютно все и играет везде, что, если бы у него было больше Пеллегрини - играли бы все, что без него это другая команда. Считает уникальной сделкой подписание Тамми Абрахама из "Челси" за 40 миллионов, особо радуясь и даже удивляясь тому, насколько быстро парень из Лондона адаптировался ("из Лондона обычно не уезжают, и англичанам всегда тяжело за границей"). Также очень высокого мнения о Николо Дзаньоло.

Такой контраст в отношениях не выглядит особо здоровым. Кадровые проблемы и чисто в профессиональном, и в социальном плане серьезны. Также летом пришлось работать над переходом команды с тактической схемы 3-4-2-1 на 4-2-3-1. Над возвращением веры игроков в себя, в команду, в проект. Над привлечением к себе привередливых, взрывных и разговорчивых римских болельщиков. Которые прежде всего всегда требуют даже не результат, а яркий футбол. И которые за все время существования клуба уж слишком привыкли к неудачам.

Медовый месяц и бархатный сезон

Несмотря на проблемы, лето и первая половина сентября полностью удались. Приход Моуриньо вызвал восхищение, энтузиазм, реакцию вроде "лучшее подписание десятилетия", "кража века", мемы с ним в облачении Папы Римского, римского императора. Он сам выглядел вдохновленным, спокойным. Смеялся, шутил. "Я улыбаюсь, потому что 40 дней не давал интервью, сосредоточился на работе и забыл своих друзей журналистов. Фантастическое время". Радовался, что "вернулся в Италию, где говорят о тактике, а не ищут скандалы, как в Англии".

Он был очень доволен и даже удивлен реакцией игроков, их работой, профессионализмом. Восхищался болельщиками, не оставлявшими команду и сильно поддержавшими после первого поражения в сезоне. Был счастлив. А игроки восхищались возможностью работать с таким тренером. Наперебой заявляли, что "он уже прививает нам менталитет победителей, внедряет его в наши головы". "Просто повернуться и увидеть Моуриньо на скамье запасных - это уже заряжает тебя, " - заявлял Дзаньоло. Говорили и о ясности его указаний.

Сам Жозе признавал, что футбол за 20 лет его работы изменился. Что тактические занятия продолжаются восемь минут, но к ним штабу нужно готовиться восемь часов. Иначе же игроки не примут. Заявлял, что только эмоций или только рационализма для успеха недостаточно. Нужен баланс. О балансе говорил постоянно. Отмечал, что всегда видит сбалансированную раздевалку, как во время побед, так и во время поражений. Что нужно меньше разговаривать и больше работать. "Мы не кандидаты ни на что, кроме победы в следующем матче".

Результаты не по игре

Звучит замечательно. Как и девять побед и 24 забитых мяча в 11-ти матчах. Как первое место в Серии А по ударам по воротам. Как быстрая адаптация Абрахама, новый мир с Генрихом Мхитаряном, блестящая игра Пеллегрини. Правда, первые трещины уже видны. Восемь пропущенных в шести матчах лиги, лишь три "сухих" из девяти везде. Наследие каденции Фонсеки остаётся. Ужасная статистика в матчах против Топ-7 подтвердилась в проигранном дерби. Да и сам Моур, получается, проиграл Топам АПЛ и Серии А уже восемь матчей подряд.

Команда слишком часто выглядит несбалансированной, особенно в центре поля. Теряет инициативу, пропускает атаки. По точности передач она даже хуже, чем в предыдущем сезоне, по владению мячом лишь восьмая в лиге. Пеллегрини и Дзаньоло не спешат помогать обороне, крайние защитники Карсдорп и Винья (купленный у "Палмейраса" на замену травмированному чемпиону Европы Спинаццоле) опасно атакуют, но обороняются плохо, да и устали от игры без замен (ау, Рейнолдс), центральные также еще не привыкли к игре вдвоём, а не втроём.

"Фиорентине" даже в численном большинстве она уступала в комбинационной, позиционной атаке. С "Сассуоло" завертелась бешеная равная игра, которую повезло выиграть на 91-ой минуте. В Вероне при такой игре не повезло - 2:3. "Удинезе" возил римлян больше тайма. А "Лацио" (также 2:3) побил ураганным началом и серией контратак. Даже ЦСКА и "Трабзонспор", которых разгромил в Лиге Европы (5:1, 3:0), Моуриньо хвалил за хорошую игру, отмечая сейвы своего вратаря Руя Патрисиу. Признавал, что результаты совсем не по игре.

В гостях она точно не впечатляет. Дожала в концовке равного матча "Трабзонспор" (2:1), начала забивать новичку Серии А "Салернитане" только во втором тайме (хотя забила четыре), проиграла "Вероне" и "Лацио". Да, матч против "Лацио" я смело определяю как гостевой, поскольку на "Олимпико" господствовали болельщики "орлов".

Результаты "Рома" добывает благодаря скорости и красоте контратак (вот в этом она блистает), характеру, гению Пеллегрини, настырности Абрахама, уму и опыту Верету и Мхитаряна, а не общей командной силе.

Ну и стандартным положениям, которыми давно известна. В обороне же она слаба. Проигрывает единоборства и теряет интенсивность (слова Жозе), плохо прикрывает. В дерби, последнем матче перед "Зарей", она и вовсе выглядела растерянной, была полностью переиграна "Лацио" тактически. О чем тренер проигравших промолчал.

"Волки" сейчас тяжело переживают это поражение. А их наставник признает, что следующий матч после поражений всегда очень сложен эмоционально. Он говорит о сезоне как о долгой дороге с крутыми поворотами, а не хайвее, после "Вероны" призывал превратить грусть в мотивацию, а не депрессию. Призывает спокойно воспринимать и достоинства, и недостатки команды. Этих мотивации и спокойствия хватило лишь на тайм против "Удинезе" и 1:0 по итогам матча. А потом пришёл "Лацио"...

Начало срыва

В принципе, проблемы в начале нового пути не страшны и логичны. Тем более, что результаты хорошие. Беспокоит поведение тренера в последние дни. Он уже начал срываться. После двух последних матчей обвинял арбитров ("они разрушили фантастическое дерби"). На вопросы о редкой ротации отвечал: "А если бы я менял 20 игроков, вы бы тоже сказали, что это плохо". До этого заявляя, что 11-ю игроками сезон не играют. Начал жаловаться на недостаток трансферов, неопытность игроков (зачем тогда выбросил Педро и Флоренци?).

Среди комментариев, мемов на назначение Моуриньо были и "самый "антиРомский" тренер" и его фото "всего через год" как глубокого старика. "Медовый месяц", как назвали его начало сезона, закончен. Теперь очень многое будет зависеть от тяжелой работы команды, спокойствия и ума тренера. В такой ситуации Лига Конференций не очень нужна. И для тренера, помешанного на трофеях, это знаковое заявление. Сегодня в стартовом составе могут оказаться опальные Рейнолдс, Вильяр, Диавара. Даже молодёжь. Шанс для "Зари"?

Фото - Ansa