Форвард Ромы: Все мысли только об игре с Зарей. Нас ждет интересный поединок

Нападающий итальянской "Ромы" Эльдор Шомуродов поделился ожиданиями от матча с "Зарей" во втором туре Лиги Конференций.

- У вас прошедший матч был не очень удачным. Есть ли мотивация завтра выйти с новыми силами на поле и показать свой уровень игры?

- Последняя игра была тяжёлой, мы её проанализировали, изучили все ошибки и постарались их исправить. У нас стоят свои задачи, которые мы должны выполнить на футбольном поле. Сейчас у нас все мысли только о сегодняшней игре.

- Узбекский футбол славится своими игроками: раньше Максим Шацких хорошо выступал в Украине, позавчера ваш земляк Джасурбек Яхшибоев отличился за свою команду "Шериф" в ворота мадридской команды и теперь все ждут вас в основном составе. Понятие "футбол" и "сенсация" последнее время идут как синонимы, поэтому сможет ли соперник одолеть вашу команду?

- Нас ждёт интересный поединок. Каждая команда имеет большое желание победить, а мы в свою очередь приложим все усилия для позитивного результата в нашу сторону.

- Насколько сложен был предыдущий матч, и какие у вас эмоции после римского дерби? Как вы быстро перестроились на новый турнир и игру против "Зари"?

- Впечатление после матча хорошее, у нас были разные поединки, поэтому воспринимаем это как норму. Дерби – всегда интересные события. Но это футбол и всё в нём бывает и всё возможно. Нас ждёт уже другой матч, поэтому про прошлый поединок мы уже забыли.

- Бывали ли вы раньше в Украине, и с чем/кем ассоциируется эта страна?

- Никогда раньше не бывал, но очень рад приехать сюда. Я знаю, что сборная страны состоит из очень сильных игроков и в принципе в чемпионате много квалифицированных команд.

- Все считают вас звездой узбекского футбола, но Джасурбек Яхшибоев немного превзошёл вас, забив "Реалу" и этим звание у вас отобрал. Какое мнение у вас на этот счёт?

- Был приятно удивлён, что он смог отличиться против такой сильной команды, рад этому, безусловно. Но я не считаю себя звездой, ведь в Узбекистане очень много хороших игроков, которые показывают игру лучше меня.

- Как быстро прошла адаптация в "Роме" после "Дженоа", ведь результативность у вас на хорошем уровне?

- Я играл уже до этого год в Италии, и может быть из-за этого становление прошло намного легче", - сказал Шомуродов.