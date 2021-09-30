Назарина, Кочергин и Кабаев выйдут в старте Зари на Рому, Мхитарян остался в запасе
Стартовые составы команд
zarya-lugansk.com
Сегодня "
Уже известны стартовые составы команд:
Заря: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Булеца, Назарина, Кочергин, Кабаев, Громов, Аллахьяр
Запасные: Жилкин, Лунев, Захеди, Гладкий, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алефиренко
Рома: Руй Патрисио, Калафьори, Кумбула, Ибаньес, Дарбо, Кристанте, Эль-Шаарави, Пеллегрини, Перес, Шомуродов
Запасные: Фузато, Винья, Вильяр, Абрахам, Рейнольдс, Майораль, Дзаньоло, Манчини, Диавара, Бове, Залевски, Мхитарян
Напомним, что матч "Заря" – "Рома" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
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