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Назарина, Кочергин и Кабаев выйдут в старте Зари на Рому, Мхитарян остался в запасе

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Назарина, Кочергин и Кабаев выйдут в старте Зари на Рому, Мхитарян остался в запасе

zarya-lugansk.com

Новина українською

Сегодня "Заря" в рамках 2-го тура Лиги конференций сыграет в Запорожье против "Ромы".

Уже известны стартовые составы команд:

Заря: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Булеца, Назарина, Кочергин, Кабаев, Громов, Аллахьяр

Запасные: Жилкин, Лунев, Захеди, Гладкий, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алефиренко

Рома: Руй Патрисио, Калафьори, Кумбула, Ибаньес, Дарбо, Кристанте, Эль-Шаарави, Пеллегрини, Перес, Шомуродов

Запасные: Фузато, Винья, Вильяр, Абрахам, Рейнольдс, Майораль, Дзаньоло, Манчини, Диавара, Бове, Залевски, Мхитарян

Напомним, что матч "Заря" – "Рома" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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Ураган (Запорожье)
30.09.2021 в 19:04
Кто-нибудь подскажет где можно посмотреть матч кроме о-го-го
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