  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Заря – Рома 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
В тренде

Заря – Рома 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Лига конференций
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Заря – Рома 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

asroma.com

Новина українською

Заря в Запорожье играет матч 2-го тура лиги конференций против Ромы.

Начали луганчане не лучшим образом - Эль-Шаарави уже на 7-й минуте избежал офсайда (задержались крайние защитники) и выскочив один на один, спокойно обыграл Мацапуру.

Заря – Рома 0:1

Гол: Эль-Шаарави (7)

Гол Эль-Шаарави:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 20:36
Заря гоните Скрипку пока есть свободный Григорчук
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...