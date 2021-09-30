Заря – Рома 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
asroma.com
Заря в Запорожье играет матч 2-го тура лиги конференций против Ромы.
Начали луганчане не лучшим образом - Эль-Шаарави уже на 7-й минуте избежал офсайда (задержались крайние защитники) и выскочив один на один, спокойно обыграл Мацапуру.
Заря – Рома 0:1
Гол: Эль-Шаарави (7)
Гол Эль-Шаарави:
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 20:36
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