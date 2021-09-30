ЛК. Конкуренты Зари играют вничью, Гент Безуса сильнее киприотов
Обзор всех матчей игрового дня
Фото - uefa.com / Автор невідомий
Второй тур группового этапа Лиги конференций – это шестнадцать матчей в восьми квартетах, распределение очков происходит по традиционной схеме. Вашему вниманию - обзоры матчей.
Группа А
Алашкерт (Армения) - ХИК (Финляндия) 2:4
Голы: Эмбало 24, Глишич 90+3 - Рику Риски 8, Валенчич 57, Роопе Риски 64, Олюсаня 90+4
Удаление: Григорян ("Алашкерт", прямая красная)
В первом туре "Алашкерт" забил гол в ворота "Маккаби" (Тель-Авив), ныне – два в ворота ХИКа. Но это локальный успех, который не может украсить выступление армян в этой группе. Даже в компании без топ-клубов Европы "Алашкерт" не тянет чего-то большего, чем последнее место.
Отмечаем, что все было потеряно для хозяев на 35-й минуте, когда удаление заработал полузащитник Григорян.
ЛАСК (Австрия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 1:1
Голы: Хорват 10 - Халайла 88
В прошлом году ЛАСК набрал десять очков в группе Лиги Европы, но этого не хватило для выхода в плей-офф. Бесспорно, в Лиге конференций немного ниже требования, однако такие результаты как сегодня не способствуют уверенности. "Маккаби" хватило десяти минут активности в конце поединка, чтобы уйти от поражения. Израильтяне захватывают лидерство в группе по дополнительным показателям.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Маккаби"
|2
|1
|1
|0
|5-2
|+3
|4
|2
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|3-1
|+2
|4
|3
|ХИК
|2
|1
|0
|1
|4-4
|0
|3
|4
|"Алашкерт"
|2
|0
|0
|2
|3-8
|-5
|0
Группа В
Гент (Бельгия) - Анортосис (Кипр) 2:0
Голы: Корреа (автогол), 28 Кумс 81
Роман Безус вышел в старте и отыграл 73 минуты. В целом "Гент" провел очень спокойный и ровный матч, который не давал поводов сомневаться в силе бельгийской команды. Победа с позиции силы.
Партизан (Сербия) - Флора (Эстония) 2:0
Голы: Маркович 20, Маркович 42
Даже для третьего по рангу турнира Европы эстонцы – это экзотика. Собственно, "Флора" сейчас выступает исключительно как поставщик очков: два поражения, ни одного забитого мяча. Дубль у "Партизана" оформил широко известный Лазар Маркович (экс "Ливерпуль", "Бенфика", "Спортинг" и прочие).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Партизан"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|2
|Гент
|2
|2
|0
|0
|3-0
|+3
|6
|3
|"Флора"
|2
|0
|0
|2
|0-3
|-3
|0
|4
|"Анортосис"
|2
|0
|0
|2
|0-4
|-4
|0
Группа С
Заря (Украина) - Рома (Италия) 0:3
Голы: Эль-Шаарави 7, Смолинг 66, Абрахаам 68
Отчет о матче читайте в отдельном материале >>>
ЦСКА (Болгария) - Будет / Глимт (Норвегия) 0:0
Возможно, лучший результат для "Зари" в контексте ее дальнейшей борьбы в группе (в конце встречи отменили гол норвежцев из-за фола в атаке). Но стоит ли вообще на что-то надеяться после двух безнадежных поражений с общим счетом 1:6?
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Рома"
|2
|2
|0
|0
|8-1
|+7
|6
|2
|Будё/Глимт
|2
|1
|1
|0
|3-1
|+2
|4
|3
|ЦСКА
|2
|0
|1
|1
|1-5
|-4
|1
|4
|Заря
|2
|0
|0
|2
|1-6
|-5
|0
Группа D
АЗ (Нидерланды) - Яблонец (Чехия) 1:0
Гол: Гудмундссон 53
Довольно ровная группа, где после двух туров каждая из команд сохраняет шансы на проход дальше. Но получше эти шансы у АЗ, ведь нидерландцы одолели дома "Яблонец". Абсолютно ровный и довольно скучный матч с только тремя ударами в створ (суммарно) от обеих команд. АЗ выжал максимум из возможного.
Клуж (Румыния) - Рандерс (Дания) 1:1
Голы: Петрила 68 - Камара 41
Матч без центра поля. Не именитые команды, однако обе заряжены на борьбу. Статистика показывает 27 ударов на двух, немного чаще били гости из Дании. Собственно, они и вели в счете, но Клуж спас ничью, а с ней – и собственную честь. В этом сезоне румыны играли и в Лиге чемпионов (квалификация), и в Лиге Европы (квалификация), и вот теперь в Лиге конференций. Но без уверенности.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|АЗ
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|2
|"Яблонец"
|2
|1
|0
|1
|1-1
|0
|3
|3
|"Рандерс"
|2
|0
|2
|0
|3-3
|0
|2
|4
|"Клуж"
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
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