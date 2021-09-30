ЛК. Конкуренты Зари играют вничью, Гент Безуса сильнее киприотов

Второй тур группового этапа Лиги конференций – это шестнадцать матчей в восьми квартетах, распределение очков происходит по традиционной схеме. Вашему вниманию - обзоры матчей.

Группа А

Алашкерт (Армения) - ХИК (Финляндия) 2:4

Голы: Эмбало 24, Глишич 90+3 - Рику Риски 8, Валенчич 57, Роопе Риски 64, Олюсаня 90+4

Удаление: Григорян ("Алашкерт", прямая красная)

В первом туре "Алашкерт" забил гол в ворота "Маккаби" (Тель-Авив), ныне – два в ворота ХИКа. Но это локальный успех, который не может украсить выступление армян в этой группе. Даже в компании без топ-клубов Европы "Алашкерт" не тянет чего-то большего, чем последнее место.

Отмечаем, что все было потеряно для хозяев на 35-й минуте, когда удаление заработал полузащитник Григорян.

ЛАСК (Австрия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 1:1

Голы: Хорват 10 - Халайла 88

В прошлом году ЛАСК набрал десять очков в группе Лиги Европы, но этого не хватило для выхода в плей-офф. Бесспорно, в Лиге конференций немного ниже требования, однако такие результаты как сегодня не способствуют уверенности. "Маккаби" хватило десяти минут активности в конце поединка, чтобы уйти от поражения. Израильтяне захватывают лидерство в группе по дополнительным показателям.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Маккаби" 2 1 1 0 5-2 +3 4 2 ЛАСК 2 1 1 0 3-1 +2 4 3 ХИК 2 1 0 1 4-4 0 3 4 "Алашкерт" 2 0 0 2 3-8 -5 0

Группа В

Гент (Бельгия) - Анортосис (Кипр) 2:0

Голы: Корреа (автогол), 28 Кумс 81

Роман Безус вышел в старте и отыграл 73 минуты. В целом "Гент" провел очень спокойный и ровный матч, который не давал поводов сомневаться в силе бельгийской команды. Победа с позиции силы.

Партизан (Сербия) - Флора (Эстония) 2:0

Голы: Маркович 20, Маркович 42

Даже для третьего по рангу турнира Европы эстонцы – это экзотика. Собственно, "Флора" сейчас выступает исключительно как поставщик очков: два поражения, ни одного забитого мяча. Дубль у "Партизана" оформил широко известный Лазар Маркович (экс "Ливерпуль", "Бенфика", "Спортинг" и прочие).

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Партизан" 2 2 0 0 4-0 +4 6 2 Гент 2 2 0 0 3-0 +3 6 3 "Флора" 2 0 0 2 0-3 -3 0 4 "Анортосис" 2 0 0 2 0-4 -4 0

Группа С

Заря (Украина) - Рома (Италия) 0:3

Голы: Эль-Шаарави 7, Смолинг 66, Абрахаам 68

Отчет о матче читайте в отдельном материале >>>

ЦСКА (Болгария) - Будет / Глимт (Норвегия) 0:0

Возможно, лучший результат для "Зари" в контексте ее дальнейшей борьбы в группе (в конце встречи отменили гол норвежцев из-за фола в атаке). Но стоит ли вообще на что-то надеяться после двух безнадежных поражений с общим счетом 1:6?

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Рома" 2 2 0 0 8-1 +7 6 2 Будё/Глимт 2 1 1 0 3-1 +2 4 3 ЦСКА 2 0 1 1 1-5 -4 1 4 Заря 2 0 0 2 1-6 -5 0

Группа D

АЗ (Нидерланды) - Яблонец (Чехия) 1:0

Гол: Гудмундссон 53

Довольно ровная группа, где после двух туров каждая из команд сохраняет шансы на проход дальше. Но получше эти шансы у АЗ, ведь нидерландцы одолели дома "Яблонец". Абсолютно ровный и довольно скучный матч с только тремя ударами в створ (суммарно) от обеих команд. АЗ выжал максимум из возможного.

Клуж (Румыния) - Рандерс (Дания) 1:1

Голы: Петрила 68 - Камара 41

Матч без центра поля. Не именитые команды, однако обе заряжены на борьбу. Статистика показывает 27 ударов на двух, немного чаще били гости из Дании. Собственно, они и вели в счете, но Клуж спас ничью, а с ней – и собственную честь. В этом сезоне румыны играли и в Лиге чемпионов (квалификация), и в Лиге Европы (квалификация), и вот теперь в Лиге конференций. Но без уверенности.