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Заря - Рома 0:3. Наших бьют

Лига конференций
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(3 голосов)

Коллектив Скрипника, вслед за "Динамо", разгромно проигрывает в еврокубках

Заря - Рома 0:3. Наших бьют

Фото: ФК Заря

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Жозе Моуриньо - это всегда интересно. Его персона, несмотря на достаточно серый период в биографии, умеет привлекать к себе внимание, а матчи с участием команд португальца вызывают интерес у болельщиков и экспертов. А потому, поклонникам луганской "Зари" не стоило проклинать судьбу за то, что в их группу Лиги Конференций попала "Рома". Это очень хорошо. С римлянами можно проверить свою силу, да и проиграть им - не зазорно. Это ведь не "Рапид" или "Буде-Глимт". Потому домашняя встреча с коллективом "Особенного" должна была восприниматься по-особенному.

Виктор Скрипник не вносил много изменений после уверенной победы над "Днепром-1". Не вышел в старте только опытный Вернидуб, но из-за полученной травмы, как мы предупреждали в анонсе, его и не стоило ждать. В остальном - все просто и очевидно. У "Ромы" хватало игроков резерва, а главной неожиданностью был выход 20-летнего Дарбо. Генрих Мхитарян, забивший в ворота луганчан в сумме четыре гола, оказался в запасе. "Самый лучший из армян" отдыхал после тяжелого дерби с "Лацио" и набирался сил перед Серией А.

Заря - Рома 0:3. Наших бьют - изображение 1

Начнем с главного. "Заря" провела неплохой первый тайм. 45 минут времени были далеко не идеальными, но в сравнении с "подвигами" в Норвегии и Австрии, это было весьма интересно. Появилась агрессия, осмысленность в обороне, попытка быстрых выпадов. Местами не хватало человека с хорошей последней передачей (привет Юрченко из Чернигова), но удары были. Сразу восемь. И пускай большинство из них были заблокированы. "Заря" встречалась с самым сильным соперником из своей группы (а то и всей Лиги Конференций) и против них они не выглядели мальчиками для битья.

Но "Рома" все равно была лучше. Возможно, небольшая пассивность, которая встречалась отрезками в игре команды Моуриньо, вызвана эпизодом на 6-й минуте. Дарбо получил передачу от Кристанте и одним пасом вывел Эль-Шаарави 1 на 1 с Мацапурой. Дальше - дело техники. 1:0 в пользу "волков". Кого винить? Да всех понемногу. Фаворов не выдержал линию офсайда, Имереков пустил вингера соперника себе за спину, Булеца просто действовал пассивно, не вступая в отбор.

Заря - Рома 0:3. Наших бьют - изображение 2

Эль-Шаарави был очень заметен и помимо забитого. Опытный Стефан трижды простил луганчан, не забивая из неплохих позиций. Не лучшим образом распорядился выходом на Мацапуру форвард римлян Шомуродов, не переиграв кипера. Подытожим. "Рома" была лучше. "Рома" могла забивать больше одного, но "Заря" не провалилась, а счет 0:1 еще можно было спасти. И во втором тайме все начиналось неплохо, и хороший момент запорол Аллахяр, но после Моуриньо перестал играться, а просто выпустил лидеров - Абрахама и Дзаньоло. И понеслось.

40-миллионый английский форвард мог забивать уже спустя минуту после выхода на замену, но Мацапуру спасла штанга. Очень скоро был заработан угловой, Кристанте выиграл верх, скинул дальше, где головой мяч добил Смоллинг - 0:2. После этого "Рома" провела быстрый выпад по центру, который точным ударом завершил Абрахам. 0:3. Да, нападающий был в офсайде, но мяч до него дошел после касания Фаворова. Ну хоть кто-то из хозяев поучаствовал в голевой атаке.

Заря - Рома 0:3. Наших бьют - изображение 3

С 0:3 нынешняя "Заря" не возвращается, а потому концовка поединка стала формальностью. Шансов отыграть даже один гол у них не было, а потому последние 15 минут встречи мы упустим. Сразу к итогам. Счет выглядит ужасающим, но до второго пропущенного гола... Даже не так. До выхода Абрахама и Дзаньоло луганская "Заря" смотрелась неплохо. Ошибок хватало, но были и приятные моменты. Агрессия. Желание. Но счет, увы, куда важнее.

Итог второй еврокубковой недели катастрофический, как и счет двух последних матчей. Три украинских клуба наиграли на два поражения и одну ничью, не забив при этом ни одного гола. В Европе наших бьют. Сильно.

Фото - ФК "Заря"

ЛК, групповой этап. 2-й тур
30 сентября, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Заря - Рома 0:3
Голы: Стефан Эль-Шаарави 7, Крис Смоллинг 66, Тэмми Абрахам 68
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кабаев (Максим Лунев 83), Сергей Булеца (Кристиан Даль 69), Егор Назарина, Артём Громов, Максим Имереков, Денис Фаворов, Аллахяр (Шахаб Захеди 69)
Рома: Руй Патрисиу, Бриан Кристанте, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Лоренцо Пеллегрини (Гонсало Вильяр 77), Элдор Шомуродов (Тэмми Абрахам 62), Стефан Эль-Шаарави (Борха Майораль 77), Мараш Кумбула, Карлес Перес (Николо Дзаньоло 62), Эбрима Дарбо (Амаду Диавара 72), Риккардо Калафиори
Предупреждение: Мараш Кумбула 81

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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Комментарии (70)
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kaput1980 (Херсон)
30.09.2021 в 22:33
Футбол стал как общество в мире, кто могуч тот и покупает себе лучших игроков, времена когда все играли одинаково, но кто то индивидуально выделялся закончились, селекцией правят деньги, у кого они есть, покупают лучших ботов (сразу извеняюсь за аналогию), система: клуб с баблом-покупка лучшего-победы с высокой вероятностью-далее замкнутый цикл работает на полную. Расслоение в футболе работает как и в социуме весь ответ на вопрос. Есть конечно вспышки Шериф, тот же Рубин, много примеров, но все же это вспышки. Процесс пошел уже давно. Прошу не минусовать или плюсовать ИМХО
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0
0
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simargl (Чернигов)
30.09.2021 в 22:30
Что-то с нашими командами не так. Уныло и безнадёжно. Даже на фоне финнов, казахов и прочих киргизов с норвежцами. Играют словно в кандалах. Уровень УПЛ выровнялся , но низковато... кстати хороший обмен получился , Имереков в Зарю, а Юрченко в Десну.
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0
0
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DMiT75 (Донецк)
30.09.2021 в 22:28
В. Грозный после матча Шахтёра с Интером : "Это ответ всем тем, кто не верит в Динамо, Шахтёр, Зарю !" Через день Динамо и Заря в сумме вытащили 8 мячей из своих ворот.
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simargl (Чернигов)
30.09.2021 в 22:31
Сглазил ???))
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kaput1980 (Херсон)
30.09.2021 в 22:24
Ничего не вижу странного, что Заря не выиграла, было б наоборот. Желание вроде и было. Чемп за последние года просел сильно, вот и результат, не более.
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Харьковчанин (Харків)
30.09.2021 в 22:24
Перший тайм грали добре!
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Spivakj (Кривой Рог)
30.09.2021 в 22:23
Дожились ) Уже проигрыш с минимальным счётом расценивается как успех, а ничья приравнивается к победе))) А ,и фанаты клубов меряются кто больше пропустил)
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0
0
Wertu098 (бамбас )
30.09.2021 в 22:21
3-0 от Ромы ,это не 2-0 от Шерифа))))))))
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0
-3
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DMiT75 (Донецк)
30.09.2021 в 22:31
А от Будё-Глимпта влететь для тебя наверное престижнее, чем сыграть с миланским Интером по нулям ?
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0
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simargl (Чернигов)
30.09.2021 в 22:32
О, да и 5-0 с Баварией тоже отлично ???
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0
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Wertu098 (бамбас )
30.09.2021 в 22:32
4-0 с Десной нормально так
0
0
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Динамо-машина (Киев)
30.09.2021 в 22:21
Зая проиграла во все 4 играх в еврокубках и при этом в каждом матче пропустила по 3 гола! Тенденция однако, нехорошая тенденция. И всё дело в отсутствии Юрченко и Иванисени? Ведь в прошлом сезоне луганчане были на порядок крепче! Ведь они бронзовые призёры и финалисты кубка!!! Короче в топку все надежды на борьбу в таблице коэффициентов, мы безнадёжно отстали! От всех! Пусть будет 4 команды и куча квалификации, может тогда расчехлятся все наши команды-дилетанты! Позорники!!! Все!!! Тьфу...
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+1
0
MoriArti (Александрия)
30.09.2021 в 22:15
Большинство gloryhunters....малолетки необразованные или возрастные с хандрой. имхо. Почему, когда команда выигрывает-то, Мужики ..А когда фиаско , то в уличный сортир с главном мешать ..Большинство из вас не болельщики, а так, не о чем. Болеть за команду - это отношения с девушкой, или женой...и в горе и в радости .. Нашу молодежь держат на лавках, а загорелые легионеры могут выдать матч только в еврокубках, невесты на выданьи... Вы ноете о уровне чемпа, а как и откуда ему взяться в этих игрищах олигархов? Ещё один минус ЗП молодняка грандов, они себя в двадцать таки звёздами мнят, что когда поют , на настоящих профи, то им памперсы нужны..адают на настоящих профи, то им памперсы нужны....p.s. уважаемые писатели, вы своим постоянным совсем отбивание всю охоту комменты читать ...фсе
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0
-1
MoriArti (Александрия)
30.09.2021 в 22:20
Грёбаный т9
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 22:27
Спасибо, просветил.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.09.2021 в 22:14
Друзья голубых!
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0
0
Wertu098 (бамбас )
30.09.2021 в 22:34
Это тех,что всосали у Шерифа 2-0,так он не голубые,а конченные
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0
0
tamerlan58 (Львов)
30.09.2021 в 22:10
На сегодня это уровень нашего футбола. Что клубов,что сборной. Лучшие времена скоро наступят,говорят оптимисты. Верим !!!!!!
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+3
0
osadob07 (жмеринка)
30.09.2021 в 22:37
может Взвейтесь кострами синие ночи напомнить?так там близится эра светлых годов
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0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.09.2021 в 22:10
Яиц нет, от слова совсем.
Ответить
+1
0
_ZA POROGA_ (Покров)
30.09.2021 в 22:09
харе страну позорить..распустите на пару лет УПЛ и сборные - и всю шоблу ,что греется на футболе - слить в унитаз ..
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+3
0
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 22:28
Просто с языка сорвал. Футбола в стране де-факто нет, но есть жирная федерация.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 22:08
Нечего комментировать. Дно, оно и в Африке - дно. В Украине тоже.
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+3
-1
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Крестоносец (Полтава)
30.09.2021 в 22:07
Этот еврокубковых сезон можно заканчивать...
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+2
0
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Viktor Ivanjvich
30.09.2021 в 22:05
ВИТЯ скажет-пропустили три необязательных гола- а так играли неплохо ,претензий нет особенно к защите-она защищалась как могла. других нет. Ну как то так скажет
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0
0
Comment06 (Украина)
30.09.2021 в 22:05
Какую лигу ни создаст УЕФА, хоть Лигу неудачников, Заря все равно умудряется занять последнее место! Стабильность, однако!
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+4
-1
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Viktor Ivanjvich
30.09.2021 в 22:07
Заря сейчас лучшая из худших (кроме Ш и Дк имеется ввиду)
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0
0
Зритель (Харьков)
30.09.2021 в 22:04
Заря на данный момент проиграла все 4 еврокубковых матча, пропустив в каждом по три мяча. Общий счёт 3-12. Это как-бы 3-я команда Украины по итогам прошлого сезона, и играла она отнюдь не с топ-командами (кроме, может быть, последнего матча). При этом гол Зари Буде-Глимту остаётся единственным (!!!) голом трёх украинских клубов в двух турах групповых турниров еврокубков. Боюсь, на ближайшие лет 10 даже локальные успехи украинскому футболу не светят.
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+5
0
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Дрочальдинью (н.в.г.д. експерд)
30.09.2021 в 22:24
Наразі ми стали вже як вболівальники Фарер та Сан-Маріно: несамовито радіємо кожному рідкому перетину чужій половині поля, а удар у бік воріт супротивника дорівнює політу у космос!
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
30.09.2021 в 22:26
А ведь прошлой весной так неплохо наказали Брюгге, да и кроты прошли уверенно Маккаби. Дружно шагнули в 1/8 ЛЕ, где не было ни ка.цап.ов, ни тех же бельгийцев, ни австрияк...А в этом году такой позор! Возможно надо пережить этот спад, Нидерланды тоже похожее пережили лет 5 назад, когда Аякс даже в группу ЛЕ не попал, их клубы тогда вообще мизер за сезон насобирали по баллам. А после этого переродились словно Феникс из пепла и теперь уверенно седьмые! Впереди них только ТОП-5 и вечно 6-ые португальцы.
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0
0
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Дрочальдинью (н.в.г.д. експерд)
30.09.2021 в 22:01
О це мужики! На 0:3 відстояли! Не те, що вчора, це лайтове порно...
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+3
-1
r o l e x (полтава)
30.09.2021 в 22:05
Мужики сейчас в Тирасполе!
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+2
-1
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.09.2021 в 22:01
Наші команди переходять в таку фазу,шо пройти в групу уже успіх. Розгромно не програти,випадково самим один гол забити...((( Другими словами як команди з Андорри.
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+6
0
Spivakj (Кривой Рог)
30.09.2021 в 21:59
Ну и кто теперь скажет , шо в куйлостане футбол хуже чем у нас) мы же с ними только и ровняемся в "матерстве"))) За сборную стрёмно а пидраков вызывает игроков которые проваливают игры на клубном уровне в Европе да и в клубах ЧУ! Ждём очередной ПОЗОР сборной.
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+2
0
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simargl (Чернигов)
30.09.2021 в 22:37
А кого ему вызывать ?? В Шерифе наших нет ... все в ДК. Маємо те що маємо ...
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
30.09.2021 в 21:58
Поддержим отечественного производителя,оставим ворота соперников сухими). Витя, валил бы ты уже и стадо своё кривоногое прихватил.
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0
0
аалекс ( Крым)
30.09.2021 в 21:58
Да уж... Не в той стране мы родились, ребята. Футбол-это не наш вид спорта.
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+1
0
Pianist (Киев)
30.09.2021 в 21:58
Точно что чемпионат аграриев. Месим г»вно друг с другом, а потом буде-глимтам всем влетаем. А не дай Бог Бавария - вообще плакать хочется. Дожились все вместе.
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+6
0
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djeff2015 (Запорожье)
30.09.2021 в 21:56
чемпионат аграриев. уровень очевиден. и да....огромный вопрос тренерам ДЮСШ и так называемых "академий" -- как вы готовите детей, молодежь? чему учите? целые поколения потерянные. полные нули. Днище.
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+11
0
Ol-g (Одесса)
30.09.2021 в 21:56
Господа! Неужели вы будете нас бить?! (с)
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+2
-1
ZNAK_VOPROSA
30.09.2021 в 21:55
Да, "мужички" как всегда не приятно удивляют. Очередной провал в Европе, только в ЧУ за деньги Динамо могут упираться.
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+2
-2
bokassaloara (Буда)
30.09.2021 в 21:54
а тем временем.. наполи-Спартак 2- 3
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+2
-3
Shilov 2020 (Кировоград )
30.09.2021 в 21:50
В этом году можно забыть про очки и рейтинг наших команд!
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+4
0
Pianist (Киев)
30.09.2021 в 21:58
Как и в прошлом, и в последующих.
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+2
-1
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 21:46
І нашо воно Ромі?
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+1
0
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Цап-царап (Харків)
30.09.2021 в 21:46
Ожидаемо... А кому они проиграли некрупно?
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 21:43
после такого позора в ЕК нормальные тренера подают в отставку --тебя Скрипник это не касаеться ты Физрук --бери пример с Ротаня угробил молодёжку и сидит а игры в УПЛ это не в счёт кому они нужны --такую команду угробил --пригласите Григорчука пока он свободен --он выправит положение
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+7
-4
Shilov 2020 (Кировоград )
30.09.2021 в 21:51
Ответить
+1
0
аалекс ( Крым)
30.09.2021 в 22:02
Так хотел же уходить, не отпустили.
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0
0
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SeventyFour (Phoenix)
30.09.2021 в 21:43
Идите нах с таким футболом. Скотились до уровня гибралтара. Такое чувство что никому ничего не нужно. Ни флагманам ни колхозам! Игроки получают немало, Зачем какая-то европа? Тут и так хорошо кормят… Стыд. Ганьба.
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+14
0
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Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 21:45
А будет ещё хуже.
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+6
0
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Viktor Ivanjvich
30.09.2021 в 21:40
КТО ждал чуда? никто правильно. хотя Заря неплохо и играла но опять ЗАЩИТА. С приходом скрипника защита всё слабее и слабее. И ничего не пытается изменить -вот что удивительно. фаворов? Сколько ещё мы будем смотреть на этого недофутболиста. Неясно почему так мало дает времени фригпонгу да и кристиану.
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+4
0
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 21:46
уберите этого муссульманина Фаворова --тупое создание
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+3
0
Fens 2012 (Борислав)
30.09.2021 в 21:52
А кем заменить? Защитников нет от слова совсем.
+4
0
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Viktor Ivanjvich
30.09.2021 в 21:57
так никого и не искали-зато набрали в нападении правда толку нет
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0
0
старий фан (Рівне)
30.09.2021 в 21:40
Місце нашої УПЛ біля параші?
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+4
-3
krakow (Херсон)
30.09.2021 в 21:45
Этот этап,уже давно позади..Теперь,это место возле УПЛ.
Ответить
+2
-2
friday13 (Львів)
30.09.2021 в 21:39
зупиніть це насильство. третьосортний турнір
Ответить
+3
0
Не дармоед (Запорожье)
30.09.2021 в 21:54
Нет,нам нужен четырёхсортный,может там очки будут добыты. )
Ответить
+4
0
friday13 (Львів)
30.09.2021 в 22:16
не в очках справа, а в їх значенні. за перемогу у єврокубку дають 2 бали у рейтинг уефа. та перемоги над алашкертом, флорою, буде, зорею чи мірою не рівноцінні перемогам в лч. чи навіть в лє, хоч і там теж багато шлаку. це створює у третьосортних клубів ілюзію досягнення і причетності до чогось серйозного. в погоні за грішми та максимальною залученістю клубів у міжнародні турніри уефа жертвує якістю. це свідомий крок, бо на фоні чуток про суперлігу потрібна підтримка слабких. масовість і кількість. скоро з 3 місця лк команди опускатимуться в жіночу лч. буде рівноправність і чесна гра
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
30.09.2021 в 21:39
Достойно, достойно. Шесть матчей в основной сетке еврокубков - взято два очка и забит аж ОДИН гол. Правильно сказал недавно Иван Гецко в интервью: "с 2014 года наш футбол совершил резкий рывок. Правда рывок назад - в середину 90-х".
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+8
-1
metall5291 (Kharkiv)
30.09.2021 в 22:07
В 90-е Динамо громило Барселону, играло на равных с Баварией и Реалом. И не только.
Ответить
+2
0
Зритель (Харьков)
30.09.2021 в 22:12
2 сезона это было - 97-98 и 98-99. Тогда играли футболисты, получившие нормальное футбольное образование ещё при СССР. Плюс Лобановский вернулся.
0
0
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Romerik (YNWA)
30.09.2021 в 21:38
Хочу сомневаться, но думаю и в 3-ем туре у нас будет 0 от всех команд
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
30.09.2021 в 21:46
ну если Заря Софии сольет - это совсем будет трешняк
Ответить
+4
0
Зритель (Харьков)
30.09.2021 в 22:08
Будет, можно не сомневаться.
0
0
pilips111 (Чернигов)
30.09.2021 в 21:38
Супер. Опять изнасилование.это уже вошло в привычку. В первый раз больно, а сейчас им приятно (
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+5
-2
vlotko (Броди)
30.09.2021 в 22:30
Зато які гвалтівники - кращі клуби Європи. Не одна команда хотіла б бути згвалтованою такими красенями.
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
30.09.2021 в 21:37
Ниче, зато в Запорожье посмотрели живьем на Особенного! :)
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+6
-3
avatar
Ардалион (землянин)
30.09.2021 в 21:43
Ничего особенного.
Ответить
+7
-2


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