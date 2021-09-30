Заря - Рома 0:3. Наших бьют

Жозе Моуриньо - это всегда интересно. Его персона, несмотря на достаточно серый период в биографии, умеет привлекать к себе внимание, а матчи с участием команд португальца вызывают интерес у болельщиков и экспертов. А потому, поклонникам луганской "Зари" не стоило проклинать судьбу за то, что в их группу Лиги Конференций попала "Рома". Это очень хорошо. С римлянами можно проверить свою силу, да и проиграть им - не зазорно. Это ведь не "Рапид" или "Буде-Глимт". Потому домашняя встреча с коллективом "Особенного" должна была восприниматься по-особенному.

Виктор Скрипник не вносил много изменений после уверенной победы над "Днепром-1". Не вышел в старте только опытный Вернидуб, но из-за полученной травмы, как мы предупреждали в анонсе, его и не стоило ждать. В остальном - все просто и очевидно. У "Ромы" хватало игроков резерва, а главной неожиданностью был выход 20-летнего Дарбо. Генрих Мхитарян, забивший в ворота луганчан в сумме четыре гола, оказался в запасе. "Самый лучший из армян" отдыхал после тяжелого дерби с "Лацио" и набирался сил перед Серией А.

Начнем с главного. "Заря" провела неплохой первый тайм. 45 минут времени были далеко не идеальными, но в сравнении с "подвигами" в Норвегии и Австрии, это было весьма интересно. Появилась агрессия, осмысленность в обороне, попытка быстрых выпадов. Местами не хватало человека с хорошей последней передачей (привет Юрченко из Чернигова), но удары были. Сразу восемь. И пускай большинство из них были заблокированы. "Заря" встречалась с самым сильным соперником из своей группы (а то и всей Лиги Конференций) и против них они не выглядели мальчиками для битья.

Но "Рома" все равно была лучше. Возможно, небольшая пассивность, которая встречалась отрезками в игре команды Моуриньо, вызвана эпизодом на 6-й минуте. Дарбо получил передачу от Кристанте и одним пасом вывел Эль-Шаарави 1 на 1 с Мацапурой. Дальше - дело техники. 1:0 в пользу "волков". Кого винить? Да всех понемногу. Фаворов не выдержал линию офсайда, Имереков пустил вингера соперника себе за спину, Булеца просто действовал пассивно, не вступая в отбор.

Эль-Шаарави был очень заметен и помимо забитого. Опытный Стефан трижды простил луганчан, не забивая из неплохих позиций. Не лучшим образом распорядился выходом на Мацапуру форвард римлян Шомуродов, не переиграв кипера. Подытожим. "Рома" была лучше. "Рома" могла забивать больше одного, но "Заря" не провалилась, а счет 0:1 еще можно было спасти. И во втором тайме все начиналось неплохо, и хороший момент запорол Аллахяр, но после Моуриньо перестал играться, а просто выпустил лидеров - Абрахама и Дзаньоло. И понеслось.

40-миллионый английский форвард мог забивать уже спустя минуту после выхода на замену, но Мацапуру спасла штанга. Очень скоро был заработан угловой, Кристанте выиграл верх, скинул дальше, где головой мяч добил Смоллинг - 0:2. После этого "Рома" провела быстрый выпад по центру, который точным ударом завершил Абрахам. 0:3. Да, нападающий был в офсайде, но мяч до него дошел после касания Фаворова. Ну хоть кто-то из хозяев поучаствовал в голевой атаке.

С 0:3 нынешняя "Заря" не возвращается, а потому концовка поединка стала формальностью. Шансов отыграть даже один гол у них не было, а потому последние 15 минут встречи мы упустим. Сразу к итогам. Счет выглядит ужасающим, но до второго пропущенного гола... Даже не так. До выхода Абрахама и Дзаньоло луганская "Заря" смотрелась неплохо. Ошибок хватало, но были и приятные моменты. Агрессия. Желание. Но счет, увы, куда важнее.

Итог второй еврокубковой недели катастрофический, как и счет двух последних матчей. Три украинских клуба наиграли на два поражения и одну ничью, не забив при этом ни одного гола. В Европе наших бьют. Сильно.

Фото - ФК "Заря"

ЛК, групповой этап. 2-й тур

30 сентября, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Заря - Рома 0:3

Голы: Стефан Эль-Шаарави 7, Крис Смоллинг 66, Тэмми Абрахам 68

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кабаев (Максим Лунев 83), Сергей Булеца (Кристиан Даль 69), Егор Назарина, Артём Громов, Максим Имереков, Денис Фаворов, Аллахяр (Шахаб Захеди 69)

Рома: Руй Патрисиу, Бриан Кристанте, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Лоренцо Пеллегрини (Гонсало Вильяр 77), Элдор Шомуродов (Тэмми Абрахам 62), Стефан Эль-Шаарави (Борха Майораль 77), Мараш Кумбула, Карлес Перес (Николо Дзаньоло 62), Эбрима Дарбо (Амаду Диавара 72), Риккардо Калафиори

Предупреждение: Мараш Кумбула 81