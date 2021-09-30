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Болельщики Спарты освистали чернокожих игроков Рейнджерс

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Сезонное обострение

Болельщики Спарты освистали чернокожих игроков Рейнджерс

Фото: twitter.com/ACSparta_CZ / Автор: неизвестен

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Фанаты пражской "Спарты" гулом встречали каждое касание футболиста "Рейнджерс" Глена Камара, сообщает журналист The Athletic. Игрок был участником расистского конфликта.

Позже болельщики на стадионе переключились на всех чернокожих игроков "Рейнджерс".

На 74-й минуте игры хавбек получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Напомним, что в прошлом сезоне финн стал участником расистского скандала с участием защитника пражской "Славии" Ондржея Куделы, по итогам которого чеха наказали 10-матчевой дисквалификацией, из-за которой он пропустил Евро-2020.

Отмечается, что болельщики свистят, когда темнокожие игроки "Рейнджерс" получают мяч.

На стадионе "Спарты" частично ограничена посещаемость. Из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени на матч допущены только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Спарта (Прага) Славия (Прага)
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