Болельщики Спарты освистали чернокожих игроков Рейнджерс

Фанаты пражской "Спарты" гулом встречали каждое касание футболиста "Рейнджерс" Глена Камара, сообщает журналист The Athletic. Игрок был участником расистского конфликта.

Sparta Prague fans racially abused Monaco's Aurelien Tchouameni so faced a stadium closure tonight vs Rangers.



The only exception is that 10,000 local kids under 14 years are in but Glen Kamara, racially abused by Slavia’s Ondrej Kudela, is now being booed with every touch. — Jordan Campbell (@JordanC1107) September 30, 2021

Позже болельщики на стадионе переключились на всех чернокожих игроков "Рейнджерс".

На 74-й минуте игры хавбек получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Напомним, что в прошлом сезоне финн стал участником расистского скандала с участием защитника пражской "Славии" Ондржея Куделы, по итогам которого чеха наказали 10-матчевой дисквалификацией, из-за которой он пропустил Евро-2020.

Отмечается, что болельщики свистят, когда темнокожие игроки "Рейнджерс" получают мяч.

На стадионе "Спарты" частично ограничена посещаемость. Из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени на матч допущены только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.