Кочергин: С Ромой мы сыграли лучше, чем с Буде-Глимт
Хавбек Зари подвел итог матча с Ромой
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин в эфире MEGOGO прокомментировал
- Почему так получилось, что матч похож на встречу с "Буде-Глимт". Вроде и неплохо играли, но мячи один за другим залетают.
– Не скажу, что похож матч. По счету только. Но мы сегодня лучше сыграли, чем в Норвегии. Первый момент – сразу гол, выход один на один. Не знаю, с чем это связано. Качество игроков, наверное, у них хорошее, высокое. Оно позволяет им забивать сразу с первого момента.
У нас вроде есть моменты, но последний пас, чего-то не хватает все время.
- Разница между командами и правда такая большая?
– Оно так кажется. Просто чуть быстрее все делают, с мячом быстрее работают. В этом все отличие. Так же бегают, так же прыгают, просто все чуть быстрее.
- Что у вас на душе? Вроде неплохой матч, но видим такой счет.
– Хорошая команда из хорошего чемпионата. Против них было сложно играть. Мы не опускаем голову. Будем дальше работать и прогрессировать, чтобы выйти на такой же уровень.
- С 55-й минуты у "Ромы" моментов было больше и больше.
– Они взяли мяч под контроль, прессинговали нас. Не давали выйти через короткий пас. Думаю, поэтому они и создавали моменты. Мы теряли мячи в центре поля, они на контратаках нас иногда ловили.
- Видите результаты в группе. Шансы еще есть?
– Шансы есть, даже когда их нет. Смотрим вперед. Посмотрим матч, сделаем выводы и будем двигаться дальше.
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