Кочергин: С Ромой мы сыграли лучше, чем с Буде-Глимт

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин в эфире MEGOGO прокомментировал поражение "Роме" (0:3) во 2-м туре группового раунда Лиги конференций.

- Почему так получилось, что матч похож на встречу с "Буде-Глимт". Вроде и неплохо играли, но мячи один за другим залетают.

– Не скажу, что похож матч. По счету только. Но мы сегодня лучше сыграли, чем в Норвегии. Первый момент – сразу гол, выход один на один. Не знаю, с чем это связано. Качество игроков, наверное, у них хорошее, высокое. Оно позволяет им забивать сразу с первого момента.

У нас вроде есть моменты, но последний пас, чего-то не хватает все время.

- Разница между командами и правда такая большая?

– Оно так кажется. Просто чуть быстрее все делают, с мячом быстрее работают. В этом все отличие. Так же бегают, так же прыгают, просто все чуть быстрее.

- Что у вас на душе? Вроде неплохой матч, но видим такой счет.

– Хорошая команда из хорошего чемпионата. Против них было сложно играть. Мы не опускаем голову. Будем дальше работать и прогрессировать, чтобы выйти на такой же уровень.

- С 55-й минуты у "Ромы" моментов было больше и больше.

– Они взяли мяч под контроль, прессинговали нас. Не давали выйти через короткий пас. Думаю, поэтому они и создавали моменты. Мы теряли мячи в центре поля, они на контратаках нас иногда ловили.

- Видите результаты в группе. Шансы еще есть?

– Шансы есть, даже когда их нет. Смотрим вперед. Посмотрим матч, сделаем выводы и будем двигаться дальше.