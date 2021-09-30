Моуриньо: При счете 1:0 нам надо было атаковать, чтобы не дать Заре сравнять
Португалец подвел итог победного для своей команды матча
AS Roma
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо в эфире MEGOGO прокомментировал
- Большая ли разница в уровне "Зари" и "Ромы"?
– Нет. Около часа счет держался 1:0, была открытая игра. У "Зари" не было больших моментов, но команда атаковала. Мне нужно было сделать некоторые изменения в игре. Как обороняется "Заря", важно иметь в своем составе физически сильных футболистов.
- Насколько быстрый гол помог вам?
– Быстрый мяч придал уверенности. Но мы не выиграли матч в первом тайме. Шомуродов не реализовал свой момент. Был открытый футбол. Нам нужно было прибавить во втором тайме, потому что я не хотел, чтобы счет оставался 1:0.
- Что вы сказали в перерыве?
– Не считаю, что мы играли плохо. Но когда у тебя Дзаньоло, Абрахам и Мхитарян в запасе, ты можешь изменить игру. Когда было 1:0 нам надо было атаковать, чтобы не дать "Заре" сравнять.
- Что посоветуете Андрею Шевченко, который хотел бы поработать в топ-клубе?
– Не могу что-то советовать Шевченко. У меня с ним хорошие отношения. Он провел работу со сборной, но в клубе она будет отличаться.
Популярное сейчас
- Стали известны детали конфликта Сидорчука с Пятовым в матче за Суперкубок
- Леоненко: Отрыв Шахтера от Динамо в УПЛ должен быть очков 20
- Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской
- Заря - Рома: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО