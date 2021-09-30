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Моуриньо: При счете 1:0 нам надо было атаковать, чтобы не дать Заре сравнять

Лига конференций
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Португалец подвел итог победного для своей команды матча

Моуриньо: При счете 1:0 нам надо было атаковать, чтобы не дать Заре сравнять

AS Roma

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо в эфире MEGOGO прокомментировал победу над "Зарей" (3:0) во 2-м туре группового раунда Лиги конференций.

- Большая ли разница в уровне "Зари" и "Ромы"?

– Нет. Около часа счет держался 1:0, была открытая игра. У "Зари" не было больших моментов, но команда атаковала. Мне нужно было сделать некоторые изменения в игре. Как обороняется "Заря", важно иметь в своем составе физически сильных футболистов.

- Насколько быстрый гол помог вам?

– Быстрый мяч придал уверенности. Но мы не выиграли матч в первом тайме. Шомуродов не реализовал свой момент. Был открытый футбол. Нам нужно было прибавить во втором тайме, потому что я не хотел, чтобы счет оставался 1:0.

- Что вы сказали в перерыве?

– Не считаю, что мы играли плохо. Но когда у тебя Дзаньоло, Абрахам и Мхитарян в запасе, ты можешь изменить игру. Когда было 1:0 нам надо было атаковать, чтобы не дать "Заре" сравнять.

- Что посоветуете Андрею Шевченко, который хотел бы поработать в топ-клубе?

– Не могу что-то советовать Шевченко. У меня с ним хорошие отношения. Он провел работу со сборной, но в клубе она будет отличаться.

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В статье: Заря (Луганск) Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
30.09.2021 в 23:06
А Шевченко Зарю не потянет и Кривбасс тоже...
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