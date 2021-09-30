Громов: Не думаю, что с Динамо или Шахтером сложнее играть, чем с Ромой

Форвард "Зари" Артем Громов в эфире MEGOGO прокомментировал поражение "Роме" (0:3) во 2-м туре группового раунда Лиги конференций.

- Насколько быстрый пропущенный повлиял на команду?

– Понимаете, это такой уровень, которого в чемпионате Украины просто нет. Ты играешь с такой командой раз в бог знает за сколько. Чувствуется, что они хорошие. Мы знали, какая это сильная команда, старались отбиваться, играть в футбол. Их уровень просто выше.

- "Динамо" и "Шахтер" ниже уровнем?

– Может, с ними привычнее играть. Но эти очень хорошие. Не думаю, что с "Динамо" или "Шахтером" сложнее играть, чем с этими.

- В первом тайме у вас было больше ударов, чем у "Ромы". Во втором – наоборот. Почему так все поменялось?

– Не знаю, наверное, добавили, мы просто подсели, не знаю. У них большой выбор футболистов, вышли свежие, они усилили. Может, у них такая установка была, чтобы во втором тайме добавить. Наверное, они просто добавили, а мы чуть подсели.

- Физически вам было тяжело? У вас не такая большая скамейка.

– Зачем я сейчас буду говорить о своих партнерах по команде? У нас есть 20-25 футболистов. Каждый достойный играть. Просто выбор тренера ложится на этих футболистов.

- Было, что вы зарубались с арбитром.

– Арбитр симпатизировал не нам. Я не говорю, что мы из-за него проиграли. Сейчас начнут там рассказывать. Просто любые моменты, где тянут за футболку, хватают, валят – он ничего. Где-то их зацепил – сразу свисток. Он же португалец. Наверное, хотел, чтобы все было хорошо и комфортно.