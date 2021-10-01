Кабаев: Смотришь как Пеллегрини с мячом обращается и понимаешь, почему он играет в Роме, хоть и младше меня
Класс есть класс
Полузащитник "Зари" Владислав Кабаев эфире MEGOGO прокомментировал
- Вы бились, но после 55-й минуты подсели физически?
– Не знаю, может, со стороны виднее было. Ошибаемся в простых ситуациях. Потом трудно исправлять их. Голы все залетели. Мы это все разбирали, все это тренер говорит – мы наступаем на те же грабли.
Класс футболистов все-таки чувствуется. Хотелось бы о себе говорить, но скажу о "Роме", что там, где мы ошибаемся – все их атаки, все голы были забиты с наших ошибок.
- Было заметно, что вы, Громов бились, кусались за каждый эпизод. Чего не хватает?
– Знаете, биться, драться может любой человек. Выйти с желанием играть, даже не надо настраивать тренеру на такие команды. Мы же год играем, чтобы встречаться в еврокубках с такими командами. Желание захлестывает.
Даже те, кто играл в составе, не считаю, что мы сыграли на том уровне, на котором можем. Это бросается в глаза. Говорю сейчас за себя. Сейчас на эмоциях, трудно что-то говорить после такого результата. Настраивались на совершенно другую игру.
Собой точно недоволен. Есть над чем работать. Будем показывать в следующем матче.
- Недовольны собой, но были моменты, когда и финт Зидана пытались крутить. Где-то проходило.
– Все равно было много ошибок в центре поля в простых ситуациях, где нельзя этого делать. Смотришь, как у них капитан Пеллегрини с мячом обращается. Теперь понимаешь, почему он играет в "Роме", хотя он на год младше меня.
Есть на кого смотреть, у кого брать, учиться. Все же хотят играть в Европе. А на данный момент уровень – они сильнее, это нужно признать. Нужно работать в этом направлении, чтобы играть с такими командами на равных.
– Разница в классе очень большая?
– Считаю, сейчас да. Не скажу, что сильно уступили, но счет на табло, никто не будет спорить с этим. Такие микроэпизоды в обороне, атаке. Вот нам не хватало последней передачи. А у них два гола – последняя передача в ногу. Это нас отличает от таких европейских команд.
Уровень чувствуется, по сравнению с Украиной. И физически, и психологически люди лучше готовы.
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