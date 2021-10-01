Кабаев: Смотришь как Пеллегрини с мячом обращается и понимаешь, почему он играет в Роме, хоть и младше меня

Полузащитник "Зари" Владислав Кабаев эфире MEGOGO прокомментировал поражение "Роме" (0:3) во 2-м туре группового раунда Лиги конференций.

- Вы бились, но после 55-й минуты подсели физически?

– Не знаю, может, со стороны виднее было. Ошибаемся в простых ситуациях. Потом трудно исправлять их. Голы все залетели. Мы это все разбирали, все это тренер говорит – мы наступаем на те же грабли.

Класс футболистов все-таки чувствуется. Хотелось бы о себе говорить, но скажу о "Роме", что там, где мы ошибаемся – все их атаки, все голы были забиты с наших ошибок.

- Было заметно, что вы, Громов бились, кусались за каждый эпизод. Чего не хватает?

– Знаете, биться, драться может любой человек. Выйти с желанием играть, даже не надо настраивать тренеру на такие команды. Мы же год играем, чтобы встречаться в еврокубках с такими командами. Желание захлестывает.

Даже те, кто играл в составе, не считаю, что мы сыграли на том уровне, на котором можем. Это бросается в глаза. Говорю сейчас за себя. Сейчас на эмоциях, трудно что-то говорить после такого результата. Настраивались на совершенно другую игру.

Собой точно недоволен. Есть над чем работать. Будем показывать в следующем матче.

- Недовольны собой, но были моменты, когда и финт Зидана пытались крутить. Где-то проходило.

– Все равно было много ошибок в центре поля в простых ситуациях, где нельзя этого делать. Смотришь, как у них капитан Пеллегрини с мячом обращается. Теперь понимаешь, почему он играет в "Роме", хотя он на год младше меня.

Есть на кого смотреть, у кого брать, учиться. Все же хотят играть в Европе. А на данный момент уровень – они сильнее, это нужно признать. Нужно работать в этом направлении, чтобы играть с такими командами на равных.

– Разница в классе очень большая?

– Считаю, сейчас да. Не скажу, что сильно уступили, но счет на табло, никто не будет спорить с этим. Такие микроэпизоды в обороне, атаке. Вот нам не хватало последней передачи. А у них два гола – последняя передача в ногу. Это нас отличает от таких европейских команд.

Уровень чувствуется, по сравнению с Украиной. И физически, и психологически люди лучше готовы.