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Полузащитник Ромы: Матч с Зарей был сложный

Лига конференций
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"Желто-красные" возглавляют группу в ЛК

Полузащитник Ромы: Матч с Зарей был сложный

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ромы" Брайан Кристанте прокомментировал победу над "Зарей" (3:0) в матче группового этапа Лиги конференций.

"Был сложный матч. В еврокубках все такие. Вы встречаетесь с сильными командами, которые выкладываются на полную. Мы могли бы добиться еще лучшего результата, но главное – 3 очка.

Важно было вернуться к победам. Было необходимо выиграть в этой встрече, как и в ближайшем матче", – сказал Кристанте.

Напомним, "Рома" возглавляет свою группу с шестью очками. "Заря" занимает последнее место, набрав 0 очков после 2 туров.

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим) Брайан Кристанте
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Источник:
Roma Press

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