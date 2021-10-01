Полузащитник Ромы: Матч с Зарей был сложный
"Желто-красные" возглавляют группу в ЛК
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ромы" Брайан Кристанте прокомментировал победу над "Зарей" (3:0) в матче группового этапа Лиги конференций.
"Был сложный матч. В еврокубках все такие. Вы встречаетесь с сильными командами, которые выкладываются на полную. Мы могли бы добиться еще лучшего результата, но главное – 3 очка.
Важно было вернуться к победам. Было необходимо выиграть в этой встрече, как и в ближайшем матче", – сказал Кристанте.
Напомним, "Рома" возглавляет свою группу с шестью очками. "Заря" занимает последнее место, набрав 0 очков после 2 туров.
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Источник:Roma Press
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