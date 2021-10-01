Полузащитник Ромы: Матч с Зарей был сложный

Полузащитник "Ромы" Брайан Кристанте прокомментировал победу над "Зарей" (3:0) в матче группового этапа Лиги конференций.

"Был сложный матч. В еврокубках все такие. Вы встречаетесь с сильными командами, которые выкладываются на полную. Мы могли бы добиться еще лучшего результата, но главное – 3 очка.

Важно было вернуться к победам. Было необходимо выиграть в этой встрече, как и в ближайшем матче", – сказал Кристанте.