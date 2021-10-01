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Скрипник: Лучше будем играть с топовыми командами, чем смотреть их по телевизору

Лига конференций
(1 голосов)

"Заря" потерпела разгромное поражение от "Ромы" в ЛК

Скрипник: Лучше будем играть с топовыми командами, чем смотреть их по телевизору

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги матча с "Ромой" (0:3) в матче второго тура Лиги конференций.

"Проигрывать никто не любит. Лучше мы будем играть игры с топовыми командами, чем смотреть их по телевизору. Проиграли, есть разница в классе. В мышлении и скорости. Лучше в таких играх вариться. Уверен, что ребятам это пойдет на пользу. Не заладилась евроосень. Но мы горды тем, что играем в еврокубках.

Благодарим фанатов за поддержку и атмосферу. Она притягивает. У нас на поле не было равнодушных игроков. Мастерство развивается, его не купишь. У нас нет много денег на трансферы — команда самобытная. Но сейчас этого не хватает, чтобы на равных играть против "Ромы".

Следующая игра — очень важна. На поле все видно. Даже сегодня были хорошие отрезки, владели инициативой. Серьезных замечаний всегда хватает. Второй гол. Нужно было подойти более сконцентрировано.

По желанию, по борьбе, по интенсивности мы старались не уступать. На таком уровне без ошибок пока пройти не можем", — cказал Скрипник на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, "Заря"занимает последнее место в группе С, набрав 0 очков после 2 туров.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Рома (Рим)
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Источник:
fanday

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Комментарии (3)
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lui87ivanov (Запорожье)
01.10.2021 в 09:33
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cucumber (Киев)
01.10.2021 в 09:26
З року в рік одне й те. Навчаться лише тоді, коли рак на горі свисне, Горе-тренер, горе-команда. Ну що ж, маємо те, що маємо, зато УАФ має непоганенькі ставки, та і гравці, як кажуть, не ображені, ну і тренер звісно в шоколаді. вася огурцов
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aleks68
01.10.2021 в 09:16
пойдёт ребятам на пользу?кому нужна такая игра
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