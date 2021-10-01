Стало известно, сколько зрителей посетило матч Заря - Рома в Запорожье

Вчера, в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций "Заря" встречалась с "Ромой".

Поединок прошел в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершился разгромным поражением для луганской команды (0:3).

Как сообщает пресс-служба луганчан, на игре присутствовали 7 622 болельщика.

Для "Зари" это был первый в истории домашний матч в Лиге конференций.

Напомним, "Заря"занимает последнее место в группе С, набрав 0 очков после 2 туров. В следующем матче еврокубка луганчане сыграют с софийским "ЦСКА" на выезде. Матч состоится 21 октября.