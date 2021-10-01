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Стало известно, сколько зрителей посетило матч Заря - Рома в Запорожье

Лига конференций
(1 голосов)

Луганчане сыграли первый домашний матч в Лиге конференций

Стало известно, сколько зрителей посетило матч Заря - Рома в Запорожье

Фото: ФК Заря

Новина українською

Вчера, в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций "Заря" встречалась с "Ромой".

Поединок прошел в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершился разгромным поражением для луганской команды (0:3).

Как сообщает пресс-служба луганчан, на игре присутствовали 7 622 болельщика.

Для "Зари" это был первый в истории домашний матч в Лиге конференций.

Напомним, "Заря"занимает последнее место в группе С, набрав 0 очков после 2 туров. В следующем матче еврокубка луганчане сыграют с софийским "ЦСКА" на выезде. Матч состоится 21 октября.

Читайте такжеСкрипник: Лучше будем играть с топовыми командами, чем смотреть их по телевизору
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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.10.2021 в 10:57
Стало известно сколько людей выбросило деньги на ветер.
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alex.belogubko (одесса)
01.10.2021 в 10:33
стало известно Скрипник подаёт в отставку--когда команда играет приходят болейщики а они не играют -- УПЛ не кому уже не интересен
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Alle Garage (Харьков)
01.10.2021 в 10:03
Даже и не знаю, кому кричать «позор» в этой ситуации) То ли Заре, то ли Запорожью… Жалкие 7 тыс на Рому… Сколько тогда ж придёт на ЦСКА и Буде Глимт? 1,5 тысячи??Почему клуб не работает с болельщиками и не завлекает на стадион? Шахтер тоже играет не дома, но работает с болельщиками и как минимум на ЕК у них трибуны заполнены.Например на Ворсклу, которую принято критиковать за якобы плохую посещаемость (хотя она одна из лучших в УПЛ по этому показателю) в игре с КуПСом пришло 17 тысяч, а тут с Ромой 7… Стыд и срам, больше нет слов.
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nin-mir (Запорожье)
01.10.2021 в 10:36
У нас стадик маленький, 12 тыс. мест. Фанатские сектора были почти пустыми. Ещё на два сектора билеты не продавали. Так и получается эта цифра. Хотя мне кажется она занижена. Было где-то 8600 зрителей. И Ворскла всё-же полтавская, а Заря не запорожская.
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.10.2021 в 10:59
Надо работать не с болельщиками а с качеством игры. Люди не стадо, насильно не загонишь.
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Vasjanja 55555
01.10.2021 в 09:58
Мені інтересно,чому на команди в еврокубки приходить 7 тис на Рому, та й на Інтер при чом ліга чемпіонів 26тис, а на Металіст в 1 лізі по 30тис??? Хтось може мені сказати, чи я щось не розумію.
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nin-mir (Запорожье)
01.10.2021 в 10:44
Стадион в Запорожье рассчитан на 12 тысяч зрителей. Спасибо за это бывшему мэру Запорожья господину Карташову. Для такого большого города иметь такой маленький стадион, вот это позор. Да и в Кривом Рогу строится сейчас стадион не очень вместительный на 19 тысяч, это что много. А Кривой Рог немаленький город.
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.10.2021 в 11:00
Будут команды играть а не сопли жевать --- будут и болельщики и стадионы...
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nin-mir (Запорожье)
01.10.2021 в 11:22
Olegyurchak (Хмельницький) Когда строился стадион в Запорожье, на то время Металлург был постоянным участником УПЛ и был твёрдым середняком. Кривбасс сейчас рвётся в УПЛ, что мешает им построить стадион хотя бы на 25 тысяч. Поэтому ваше замечание неуместно.
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