Стало известно, сколько зрителей посетило матч Заря - Рома в Запорожье
Луганчане сыграли первый домашний матч в Лиге конференций
Фото: ФК Заря
Вчера, в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций "Заря" встречалась с "Ромой".
Поединок прошел в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершился разгромным поражением для луганской команды (0:3).
Как сообщает пресс-служба луганчан, на игре присутствовали 7 622 болельщика.
Для "Зари" это был первый в истории домашний матч в Лиге конференций.
Напомним, "Заря"занимает последнее место в группе С, набрав 0 очков после 2 туров. В следующем матче еврокубка луганчане сыграют с софийским "ЦСКА" на выезде. Матч состоится 21 октября.
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Источник:ФК Заря
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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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alex.belogubko (одесса)
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Alle Garage (Харьков)
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nin-mir (Запорожье)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Vasjanja 55555
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nin-mir (Запорожье)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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nin-mir (Запорожье)
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