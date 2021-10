Кейн – третий игрок после Герда Мюллера и Юппа Хайнкеса, оформивший хет-трик в трех еврокубках

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн забил три гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций против "Муры" (5:1). Английский форвард стал первым автором хет-трика в истории нового турнира.

Таким образом, 28-летний лидер "шпор" также стал третьим в истории исполнителем, который оформил хет-трик в поединках трех разных крупных еврокубковых турниров – после Юппа Хайнкеса и Герда Мюллера. Но портал Opta не брал в рассмотрение квалификационные раунды таких соревнований, как Кубок европейских чемпионов, ЛЧ, Кубок УЕФА, ЛЕ, Кубок обладателей кубков и Лига конференций.

3 - Harry Kane is just the third player to score a hat-trick in three different major UEFA competitions (excl. qualifiers), after Jupp Heynckes and Gerd Müller (comps include: European Cup/CL, UEFA Cup/EL, Cup Winners Cup and Europa Conference League). Trebles. pic.twitter.com/O8asNhzxKX