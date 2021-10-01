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Кейн – третий игрок после Герда Мюллера и Юппа Хайнкеса, оформивший хет-трик в трех еврокубках

Лига конференций
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Лига конференций рулит

Кейн – третий игрок после Герда Мюллера и Юппа Хайнкеса, оформивший хет-трик в трех еврокубках

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн забил три гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций против "Муры" (5:1). Английский форвард стал первым автором хет-трика в истории нового турнира.

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Таким образом, 28-летний лидер "шпор" также стал третьим в истории исполнителем, который оформил хет-трик в поединках трех разных крупных еврокубковых турниров – после Юппа Хайнкеса и Герда Мюллера. Но портал Opta не брал в рассмотрение квалификационные раунды таких соревнований, как Кубок европейских чемпионов, ЛЧ, Кубок УЕФА, ЛЕ, Кубок обладателей кубков и Лига конференций.

"Тоттенхэм" с 4 очками после двух туров делит первое место в турнирной таблице группы G с французским "Ренном". "Витесс" с 3 баллами в активе – на 3-м месте, а "Мура" замыкает квартет без зачетных пунктов.

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В статье: Юпп Хайнкес Мура (Словения) Герд Мюллер Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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