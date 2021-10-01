  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. "Соперники находятся на разных планетах". Экс-игрок Зари - о матче с Ромой
В тренде

"Соперники находятся на разных планетах". Экс-игрок Зари - о матче с Ромой

Лига конференций
(1 голосов)

Луганчане проиграли в матче Лиги конференций

"Соперники находятся на разных планетах". Экс-игрок Зари - о матче с Ромой

AS Roma

Новина українською

Экс-полузащитник "Зари" Евгений Луценко прокомментировал поражение луганчан от "Ромы" (0:3) в Лиге конференций.

"Случай с "Зарей" особенный по-своему. Пропустить мяч в дебюте поединка от такого соперника… это был приговор для луганчан. Наши футболисты не были готовы к этому морально. Да, потом некоторые предпосылки выровнять игру у "Зари" были, но соперник это быстро пресек.

"Рома" отыграла на классе. Без обид для "Зари", но соперники находятся на разных планетах. И здесь дело не в команде Виктора Скрипника, таков уровень нашего чемпионата по сравнению с итальянским, в котором чуть ли не каждый матч словно Лига чемпионов", - считает Луценко.

Читайте такжеСкрипник: Лучше будем играть с топовыми командами, чем смотреть их по телевизору
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим) Евгений Луценко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zbirna.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
01.10.2021 в 11:01
Вот ,когда говорят о технике приема мяча нашими футболистами,что мяч отскакивает от них как от стенки....Не правда.От стенки мяч отскакивает в определенном направлении.А от наших футболистов он отскакивает как от столба (как получится!)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...