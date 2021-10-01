"Соперники находятся на разных планетах". Экс-игрок Зари - о матче с Ромой
Луганчане проиграли в матче Лиги конференций
AS Roma
Экс-полузащитник "Зари" Евгений Луценко прокомментировал поражение луганчан от "Ромы" (0:3) в Лиге конференций.
"Случай с "Зарей" особенный по-своему. Пропустить мяч в дебюте поединка от такого соперника… это был приговор для луганчан. Наши футболисты не были готовы к этому морально. Да, потом некоторые предпосылки выровнять игру у "Зари" были, но соперник это быстро пресек.
"Рома" отыграла на классе. Без обид для "Зари", но соперники находятся на разных планетах. И здесь дело не в команде Виктора Скрипника, таков уровень нашего чемпионата по сравнению с итальянским, в котором чуть ли не каждый матч словно Лига чемпионов", - считает Луценко.
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