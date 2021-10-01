Защитник Ромы: Заря была бы конкурентоспособной в любой лиге
Крис Смоллинг подвел итоги победы в Лиге конференций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ромы" Крис Смоллинг прокомментировал победу над луганской "Зарей" (3:0) в матче 2-го тура Лиги конференций.
- Казалось, для вас это простой матч – вы такой большой, нападающие от вас отлетали.
– Нет, если откровенно, "Заря" играла в два нападающих. Много забеганий за спину, приходилось много двигаться, закрывать зоны. Хорошая битва. Я получил удовольствие.
Не скажу, что "Заря" чем-то удивила. Мы смотрели много видео, знали, что они хорошо контратакуют, неплохо двигаются. Они создали несколько хороших моментов в контратаках.
- Если бы "Заря" играла в Серии А, какую бы позицию заняла?
– Тяжело оценить по этому матчу. Была довольно равная игра. У нас второй тайм был лучше, чем первый. Думаю, "Заря" была бы конкурентоспособной в любой лиге, – сказал Смоллинг.
Напомним, "Рома" возглавляет группе С, набрав шесть очков. "Заря" занимает последнее место, в активе клуба 0 баллов.
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