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(Анти) Герой футбольного дня. Третья сила УПЛ

Лига конференций
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Менеджерский отдел, Скрипник, защитники, игроки атаки - антигерои все, причастные к Зари. Как и украинские чиновники от футбола

(Анти) Герой футбольного дня. Третья сила УПЛ

Фото - ФК Заря / автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Может, действительно "Заря" в матче с "Ромой" сыграла лучше, чем с "Будё-Глимт", как отмечают сами игроки луганской команды. Но все это похоже на базарный день бедняков, спорящих, у кого меньше потертостей на обуви. Нельзя в контексте команды, которая за четыре еврокубковые матчи получила ноль побед и ничьих, пропустила двенадцать голов, говорить о каком-то позитиве.

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Виктор Скрипник говорит, что им приятно вариться в этом котле. Что приятно играть в еврокубках, а не просто наблюдать за матчами по телевизору. Но разве можно "Зарю" называть полноценным участником этого еврокубкового праздника? Это как спортсмен, которого взяли на турнир по добору для популяризации спорта в экзотической стране. Словно ямайские бобслеисты на зимней Олимпиаде.

Подумать только – сейчас "Заря" хуже даже гибралтарского "Линкольн Ред Импс". У того тоже ноль очков после двух туров Лиги конференций, но разница мячей "минус четыре". Кроме "Зари" и "Линкольна", с "баранкой" после первых двух туров в третьесортном турнире УЕФА идут "Флора", "Алашкерт", "Анортосис" и "Мура". Только словенцы имеют худшие, нежели у луганчан, дополнительные показатели, потому что пропустили на один гол больше. Дохозяйничались.

Если бы наш футбол развивался так, как надо, то команды уровня "Зари" представляли бы Украину на международной арене в качестве шестой-седьмой силы чемпионата. Как когда-то "Карпаты" или "Ворскла", которые героически пролезали в группы, а там цеплялись за ничью-другую. Проблема в том, что сейчас "Заря" – это команда-витрина. Ее футболисты вызываются в сборную Украины, она вдребезги разбивает конкурента в борьбе за третье место УПЛ. Ей, наконец, год или два назад не хватило одного гола для выхода в Лигу чемпионов.

(Анти) Герой футбольного дня. Третья сила УПЛ - изображение 2

Философский посыл, но ничего, кроме философии, после таких матчей и таких еврокубковых недель в целом не остается. Очередное дно "Заря" пробьет, если не выиграет в следующем туре у ЦСКА (София). Тогда уже будет точно диагноз: не третья сила УПЛ, а пятое колесо потрепанной телеги.

Фото - ФК "Заря" / автор неизвестен

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