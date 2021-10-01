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Скрипник: Как бы нас не ругали, все равно мы будем стремиться в еврокубки

Лига конференций
(1 голосов)

В нынешнее еврокубковом сезоне Заря пока что не впечатляет

Скрипник: Как бы нас не ругали, все равно мы будем стремиться в еврокубки

Фото: Анатолий Спица

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник после двух поражений в Лиге конференций дал оценку игре своей команды в данном турнире.

"Европейская осень у нас не сложилась, но ничего не поделаешь. Все равно мы будем сюда стремиться, как бы нас не ругали и не рассказывали, что нам делать.

Это наша история, и мы все равно гордимся тем, что мы играем эти матчи, а не кто-то другой.

Будем бороться, чтобы в следующем году с нашей командой быть тут", — сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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Будєм разбіратся (Київ)
01.10.2021 в 18:51
Престижно играть и даже проигрывать, показывая игру. Но то как играет Заря это днооооооо
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0
0
krakow (Херсон)
01.10.2021 в 18:42
Для этого необходим,четвертый евротурнир. Типа,Лига Импотенций. "Заря" бы там была,в первой корзине.
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+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
01.10.2021 в 18:44
Может быть была и в первой корзине, но заняла бы все равно в группе четвертое место.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
01.10.2021 в 18:34
Скажу так. Заре не место в ЕК с этим тренером и с половиной состава, который там играет.
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0
0
hajo32
01.10.2021 в 18:31
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
01.10.2021 в 18:25
в роли терпил-принимал......
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0
0
kalan-86 (Анкара)
01.10.2021 в 17:55
Нет, по спортивному принципу-кто заработал право, тот и участвует. Жаль, что пока нет команд, которые бы были конкурентноспособными в Европе, кроме Шахтера и Динамо. Может через пару лет подойдут, а пока все эти Колосы и Зари-это исключительно ради премиальных. Результат-это дело второстепенное. Плохо только, что мы все ниже в таблице коэффициентов.
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+1
0
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Виктор 2209 (Мехико)
01.10.2021 в 17:27
А какой смысл????
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0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
01.10.2021 в 17:46
Как какой? Денежки получить от УЕФА за участие. А как сыграют - это дело десятое...
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+2
0


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