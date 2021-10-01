Скрипник: Как бы нас не ругали, все равно мы будем стремиться в еврокубки
В нынешнее еврокубковом сезоне Заря пока что не впечатляет
Фото: Анатолий Спица
Главный тренер "
"Европейская осень у нас не сложилась, но ничего не поделаешь. Все равно мы будем сюда стремиться, как бы нас не ругали и не рассказывали, что нам делать.
Это наша история, и мы все равно гордимся тем, что мы играем эти матчи, а не кто-то другой.
Будем бороться, чтобы в следующем году с нашей командой быть тут", — сказал Скрипник.
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Источник:ТК Футбол
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Будєм разбіратся (Київ)
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kalan-86 (Анкара)
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