Скрипник: Как бы нас не ругали, все равно мы будем стремиться в еврокубки

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник после двух поражений в Лиге конференций дал оценку игре своей команды в данном турнире.

"Европейская осень у нас не сложилась, но ничего не поделаешь. Все равно мы будем сюда стремиться, как бы нас не ругали и не рассказывали, что нам делать.

Это наша история, и мы все равно гордимся тем, что мы играем эти матчи, а не кто-то другой.

Будем бороться, чтобы в следующем году с нашей командой быть тут", — сказал Скрипник.