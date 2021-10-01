Бабич: Такое впечатление, что Заря снова забыла поработать над исправлением ошибок в обороне

Украинский тренер Александр Бабич высказался о поражение "Зари" "Роме" (0:3) в матче 2-го тура Лиги конференций.

"Если откровенно, то я ждал от "Зари" более контратакующей игры. Все же, "Рома" — это команда, с отлично отлаженными командными действиями, дорожащая мячом. Особенно если принять во внимание то, что луганчанам не мог помочь травмированный лидер защиты Виталий Вернидуб.

Однако главный тренер Виктор Скрипник никаких корректив не внес, создалось впечатление, что луганчане снова забыли поработать над исправлением ошибок в центральной зоне обороны. И если такие промахи, как были в предыдущем еврокубковом поединке в Норвегии, соперники в чемпионате УПЛ, соперники еще могут простить, то в матче с "Ромой" — командой топ-уровня, они очень дорого обходятся.

Остается надеяться, что Виктор Скрипник после очередного фиаско сделает правильные выводы. Иначе пропущенные три мяча в каждом еврокубковом матче станут обычным делом", - сказал Бабич.