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Бабич: Такое впечатление, что Заря снова забыла поработать над исправлением ошибок в обороне

Лига конференций
(1 голосов)

Заря снова проиграла и снова пропустила три гола

Бабич: Такое впечатление, что Заря снова забыла поработать над исправлением ошибок в обороне

zarya-lugansk.com

Новина українською

Украинский тренер Александр Бабич высказался о поражение "Зари" "Роме" (0:3) в матче 2-го тура Лиги конференций.

"Если откровенно, то я ждал от "Зари" более контратакующей игры. Все же, "Рома" — это команда, с отлично отлаженными командными действиями, дорожащая мячом. Особенно если принять во внимание то, что луганчанам не мог помочь травмированный лидер защиты Виталий Вернидуб.

Однако главный тренер Виктор Скрипник никаких корректив не внес, создалось впечатление, что луганчане снова забыли поработать над исправлением ошибок в центральной зоне обороны. И если такие промахи, как были в предыдущем еврокубковом поединке в Норвегии, соперники в чемпионате УПЛ, соперники еще могут простить, то в матче с "Ромой" — командой топ-уровня, они очень дорого обходятся.

Остается надеяться, что Виктор Скрипник после очередного фиаско сделает правильные выводы. Иначе пропущенные три мяча в каждом еврокубковом матче станут обычным делом", - сказал Бабич.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Бабич Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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hajo32
01.10.2021 в 18:31
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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