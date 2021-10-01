Езерский: Импонирует, что Заря стремится играть в атакующий футбол, а не ставит автобусы
Вот только результата такой футбол не приносит
zarya-lugansk.com
Экс-игрок "
"Если откровенно, то мне импонирует, что "Заря" стремится играть в атакующий, комбинационный, скоростной футбол, а не устанавливает, образно говоря, у своих ворот "автобусы", чтобы только не проиграть.
С другой стороны, удивляет отсутствие сбалансированности в действиях луганчан, имею ввиду, их ненадежный тыл. "Рома" мастерски наказала "Зарю" за элементарные ошибки в центральной зоне защиты. На мой взгляд, это главная причина неудач подопечных Виктора Скрипника в нынешней еврокубковой кампании.
Согласен, в последние годы "Заря" потеряла целую группу защитников и игроков, умеющих действовать в отборе, а найти им замену — сложно. Но над этим нужно работать. И чем оперативнее Виктор Скрипник устранит бреши в обороне, тем быстрее луганчане будут демонстрировать стабильную игру, приносящую только положительные эмоции", - сказал Езерский.
Напомним, что после двух поражений подряд "Заря" занимает последнее место в своей группе Лиги конференций с нулем очков и разницей мячей 1:6.
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