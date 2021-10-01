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Езерский: Импонирует, что Заря стремится играть в атакующий футбол, а не ставит автобусы

Лига конференций
(1 голосов)

Вот только результата такой футбол не приносит

Езерский: Импонирует, что Заря стремится играть в атакующий футбол, а не ставит автобусы

zarya-lugansk.com

Новина українською

Экс-игрок "Зари" Владимир Езерский назвал причину провального выступления луганчан в нынешней еврокубковой кампании.

"Если откровенно, то мне импонирует, что "Заря" стремится играть в атакующий, комбинационный, скоростной футбол, а не устанавливает, образно говоря, у своих ворот "автобусы", чтобы только не проиграть.

С другой стороны, удивляет отсутствие сбалансированности в действиях луганчан, имею ввиду, их ненадежный тыл. "Рома" мастерски наказала "Зарю" за элементарные ошибки в центральной зоне защиты. На мой взгляд, это главная причина неудач подопечных Виктора Скрипника в нынешней еврокубковой кампании.

Согласен, в последние годы "Заря" потеряла целую группу защитников и игроков, умеющих действовать в отборе, а найти им замену — сложно. Но над этим нужно работать. И чем оперативнее Виктор Скрипник устранит бреши в обороне, тем быстрее луганчане будут демонстрировать стабильную игру, приносящую только положительные эмоции", - сказал Езерский.

Напомним, что после двух поражений подряд "Заря" занимает последнее место в своей группе Лиги конференций с нулем очков и разницей мячей 1:6.

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Езерский
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Комментарии (5)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
01.10.2021 в 18:36
Нужно уметь ставить автобусы там где это уместно. Юрий Николаевич не стеснялся играть от обороны с топовыми клубами и получает результат. Что толку от атакующего футбола от Скрипника, если они дрова дровами на чужой стороне поля?
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hajo32
01.10.2021 в 18:30
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Dimka26 (Чернигов)
01.10.2021 в 18:30
такой атакующий футбол что 0 голов. смешно просто.
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
01.10.2021 в 18:26
А особливо імпонує рахунок 0:3 можете далі прагнути атакувати! Якщо немає налагодженої командної гри організованого переходу від оборони в атаку то саме такий і має бути результат! Це ж не укр.чемпіонат де всі ігри проплачено і визначено наперед!!!
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.10.2021 в 18:21
Толку від такого атакуючого, якщо результат на таблі
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