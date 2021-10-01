Езерский: Импонирует, что Заря стремится играть в атакующий футбол, а не ставит автобусы

Экс-игрок " Зари " Владимир Езерский назвал причину провального выступления луганчан в нынешней еврокубковой кампании.

"Если откровенно, то мне импонирует, что "Заря" стремится играть в атакующий, комбинационный, скоростной футбол, а не устанавливает, образно говоря, у своих ворот "автобусы", чтобы только не проиграть.

С другой стороны, удивляет отсутствие сбалансированности в действиях луганчан, имею ввиду, их ненадежный тыл. "Рома" мастерски наказала "Зарю" за элементарные ошибки в центральной зоне защиты. На мой взгляд, это главная причина неудач подопечных Виктора Скрипника в нынешней еврокубковой кампании.

Согласен, в последние годы "Заря" потеряла целую группу защитников и игроков, умеющих действовать в отборе, а найти им замену — сложно. Но над этим нужно работать. И чем оперативнее Виктор Скрипник устранит бреши в обороне, тем быстрее луганчане будут демонстрировать стабильную игру, приносящую только положительные эмоции", - сказал Езерский.