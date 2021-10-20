ЦСКА София - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
Где покажут в прямом эфире матч "ЦСКА София" - "Заря", Лига Конференций, 21 октября 2021
Фото: ФК Заря
Луганская "Заря" оказалась в безвыходном положении. По крайней мере, если говорить о еврокубковых реалиях. Коллектив Скрипника проиграл оба стартовых матча Лиги Конференций, и для сохранения шансов на выход из группы, им нужно побеждать в ближайшей игре. Соперник - "ЦСКА" (София) из Болгарии, на счету которых на один набранный пункт больше.
Подготовку к этой встрече луганчане завалили. После поражения "Шахтеру" со счетом 1:6, их критиковали все подряд, и дабы немного сбавить градус напряжения, им точно нужно побеждать. Другого пути, как вы поняли, у команды Скрипника нет.
Смотрите матч третьего тура группового этапа ЛК в четверг, 21-го октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "ЦСКА" (София) - "Заря" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "ЦСКА" (София) - "Заря"
Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "ЦСКА" (София) - "Заря".
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