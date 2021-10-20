ЦСКА София – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и болгарским "ЦСКА".

Ситуация в квартете для команды Виктора Скрипника довольно плачевная. Чтобы претендовать на выход из группы, "Заре" нужно обыгрывать хозяев в рамках матча 3-го тура. Сможет ли украинская команда заработать 3 очка? Насколько мотивированными будут гости и их оппоненты? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 21 октября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский