  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Без Кочергина, но с Вернидубом. Заря отправилась на матч с софийским ЦСКА
В тренде

Без Кочергина, но с Вернидубом. Заря отправилась на матч с софийским ЦСКА

Лига конференций
(1 голосов)

Поединок состоится в четверг, 21 октября в Болгарии

Без Кочергина, но с Вернидубом. Заря отправилась на матч с софийским ЦСКА

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Сегодня, 20 октября, утром самолет с делегацией луганской "Зари" взял курс на Болгарию, а именно на ее столицу - Софию. Путешествие в Болгарию продлится чуть больше двух часов.

По прибытии и прохождения всех пограничных мер луганская команда отправится в гостиницу, а в 19:00 на стадионе "Васил Левски" состоится предматчевая тренировка.

На игру "Заря" отправилась следующим составом:

  • Вратари: Александр Сапутин, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура
  • Защитники: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницин
  • Полузащитники: Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Артем Громов, Кристиан
  • Нападающие: Максим Лунёв, Шахаб Захеди, Александр Гладкий, Рэймонд Овусу, Аллахяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко.

Напомним, матч "ЦСКА" (София) - "Заря" в рамках третьего тура группового раунда Лиги конференций состоится в четверг 21 октября и начнется в 22:00.

Читайте такжеСМИ: Заря отправила Кочергина в дублирующий состав
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря Луганск

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
20.10.2021 в 12:34
2:0 и это ещё не плохо будет
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 11:57
нет веры в Зарю --нет тренера есть Физрук
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...