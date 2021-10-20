Без Кочергина, но с Вернидубом. Заря отправилась на матч с софийским ЦСКА
Поединок состоится в четверг, 21 октября в Болгарии
Фото: ФК Заря Луганск
Сегодня, 20 октября, утром самолет с делегацией луганской "Зари" взял курс на Болгарию, а именно на ее столицу - Софию. Путешествие в Болгарию продлится чуть больше двух часов.
По прибытии и прохождения всех пограничных мер луганская команда отправится в гостиницу, а в 19:00 на стадионе "Васил Левски" состоится предматчевая тренировка.
На игру "Заря" отправилась следующим составом:
- Вратари: Александр Сапутин, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура
- Защитники: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницин
- Полузащитники: Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Артем Громов, Кристиан
- Нападающие: Максим Лунёв, Шахаб Захеди, Александр Гладкий, Рэймонд Овусу, Аллахяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко.
Напомним, матч "ЦСКА" (София) - "Заря" в рамках третьего тура группового раунда Лиги конференций состоится в четверг 21 октября и начнется в 22:00.
Курс на Болгаріюhttps://t.co/PeoTQj6r9p pic.twitter.com/ZU6NXK1KxZ— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 20, 2021
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