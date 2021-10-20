Скрипник: Понимаем, что если проиграем ЦСКА, это сделает невозможным наши попытки в оставшихся матчах

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник пообщался с СМИ во время традиционной предматчевой пресс-конференции перед игрой с болгарским ЦСКА в Лиге конференций.

- Я как тренер уже в третий раз буду встречаться с этой командой. Завтра очень важно для обеих команд одержать победу, ведь турнирное положение неустойчиво, что у нас, что у соперника. Мы понимаем против какой команды играем еще и на выезде, но мы не та "Заря", которая была 2 года назад, но и ЦСКА также не стоит на месте. Все меняется, в какую сторону покажет только завтрашняя игра.

Каждый понимает, что если завтра будет проигрыш, то это делает невозможным наши попытки в следующих, заключительных трех матчах групповых этапа. Каждая игра - это вызов, мы хотим показать себя с хорошей стороны на фоне такого сильного противника. Мы настраиваемся на хорошую игру.

Кроме Виталия Вернидуба и Егора Назарины у нас не смогут принять участие в завтрашнем поединке еще ряд футболистов, но это хороший шанс для тех футболистов, которые получают мало игрового времени. На таком топовом стадионе, с квалифицированным соперником и восхитительными фанами будет очень приятно и комфортно играть на положительный результат. До поединка можно говорить многое, но все покажет именно 90 минут на поле.

- Какие максимальные усилия вы готовы приложить для того, чтобы одержать победу?

- Все гораздо проще чем вы себе представляете. Нужно просто забить в ворота соперника и держать свои ворота в неприкосновенности. Перед игрой можно говорить все, что угодно. У нас даже ничьи нет, две игры мы проиграли, но каждая игра дает тебе возможность и надежду на то, что именно сегодня у тебя все получится.

- Вы уже раньше встречались с ЦСКА, но сейчас обе команды кардинально разные, что вы можете сказать на этом этапе своего соперника? И какое максимальное оружие ЦСКА может применить против вас?

- Это достаточно мощная команд, которая отличается скоростью. Есть очень интересные и интенсивные игроки. у них есть все, в чем нуждается современный футбол. Мы не боимся соперников, а уважаем, и на фоне таких ребят хотим себя проявить с лучшей стороны.

Если мы будем реагировать только на них, все силы предоставлять на опеку игроков, то у нас не хватит ни времени, ни тех же сил для дальнейшей работы в штрафной соперника для созидания моментов.

- Вы принимали прошлые поражения, но с "Шахтером" оно оказалась очень болезненным. Как футболисты пришли в себя после этого, и каково их эмоциональное самочувствие?

- Всегда проигрывать неприятно, но это одна из ключевых команд в Украине. Последние четыре поединка мы не проигрывали, а были неудобным соперником. Случилось так, как случилось, мы не опускаем рук и идем вперед, смотрим на нового соперника. Следующая игра - это возможность забыть поражение с помощью положительного завтрашнего результата, на который мы ожидаем.

- Если сравнивать ЦСКА два года назад и сейчас - добавила эта команда в своих профессиональных качествах.

- Думаю, что да. Ведь прошло много времени.

- А что касается "Зари"?

- Сравнивать можно только по окончанию девяноста минут матча.