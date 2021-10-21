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Громов: Хотим посмотреть на свои силы на фоне ЦСКА

Лига конференций
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В четверг луганчане сыграют против болгарского ЦСКА

Громов: Хотим посмотреть на свои силы на фоне ЦСКА

zarya-lugansk.com

Новина українською

Полузащитник "Зари" Артем Громов поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги конференций с софийским ЦСКА:

"Надеемся на хорошую игру. Мы рады, что разрешили играть с болельщиками, поэтому матч должен быть атмосферным.

ЦСКА квалифицированная команда, поэтому хотим посмотреть на свои силы против этой команды", - сказал Громов.

Напомним, что матч ЦСКА - "Заря" состоится в четврг, 21 октября и начнется в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов ЦСКА (София)
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Источник:
ФК Заря

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