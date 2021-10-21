Громов: Хотим посмотреть на свои силы на фоне ЦСКА
В четверг луганчане сыграют против болгарского ЦСКА
zarya-lugansk.com
Полузащитник "
"Надеемся на хорошую игру. Мы рады, что разрешили играть с болельщиками, поэтому матч должен быть атмосферным.
ЦСКА квалифицированная команда, поэтому хотим посмотреть на свои силы против этой команды", - сказал Громов.
Напомним, что матч ЦСКА - "Заря" состоится в четврг, 21 октября и начнется в 22:00.
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Источник:ФК Заря
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