Тренер софийского ЦСКА: Я знаю наставника Зари и этот клуб. Нас вряд ли что-то удивит

Главный тренер софийского "ЦСКА" Стойчо Младенов поделился мыслями накануне противостояния с луганской "Зарей" в Лиге конференций.

"ЦСКА" всегда стремится побеждать в каждой игре, эта игра не исключение. Играем ли мы за чемпионство, кубок или в еврокубках. Я хочу показать больше эффективности в обеих фазах игры, не позволить "Заре" забить мяч в наши ворота.

Убежден, что ребята будут защищать себя и команду. У нас нет проблем с травмированными. Только Бисмарк тренируется за индивидуальной программой, мы надеемся, что он будет доступен в ближайший месяц. Матчи во внутреннем первенстве не влияют на команду. Наоборот, последний матч соперника в УПЛ будет его мотивировать.