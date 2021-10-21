Тренер софийского ЦСКА: Я знаю наставника Зари и этот клуб. Нас вряд ли что-то удивит
Встреча состоится сегодня, 21 октября в 22:00
Фото: gong.bg
Главный тренер софийского "ЦСКА" Стойчо Младенов поделился мыслями накануне противостояния с луганской "Зарей" в Лиге конференций.
"ЦСКА" всегда стремится побеждать в каждой игре, эта игра не исключение. Играем ли мы за чемпионство, кубок или в еврокубках. Я хочу показать больше эффективности в обеих фазах игры, не позволить "Заре" забить мяч в наши ворота.
Убежден, что ребята будут защищать себя и команду. У нас нет проблем с травмированными. Только Бисмарк тренируется за индивидуальной программой, мы надеемся, что он будет доступен в ближайший месяц. Матчи во внутреннем первенстве не влияют на команду. Наоборот, последний матч соперника в УПЛ будет его мотивировать.
Тренер "Зари" использует один и тот же подход, я знаю его и его команду. Нас вряд ли что-то удивит, его схема одинакова во все годы. У нас есть амбиции обыграть "Зарю".
Я верю в победу, против украинских команд мы не можем похвастаться хорошей статистикой. Мы будем стремиться к успеху любой ценой, проигрыш или ничья снизят наши шансы выйти из группы", — сказал Младенов.
Напомним, матч "ЦСКА" София - "Заря" состоится сегодня, 21 октября в Болгарии. Начало встречи - в 22:00.
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