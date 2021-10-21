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Тренер софийского ЦСКА: Я знаю наставника Зари и этот клуб. Нас вряд ли что-то удивит

Лига конференций
(1 голосов)

Встреча состоится сегодня, 21 октября в 22:00

Тренер софийского ЦСКА: Я знаю наставника Зари и этот клуб. Нас вряд ли что-то удивит

Фото: gong.bg

Новина українською

Главный тренер софийского "ЦСКА" Стойчо Младенов поделился мыслями накануне противостояния с луганской "Зарей" в Лиге конференций.

"ЦСКА" всегда стремится побеждать в каждой игре, эта игра не исключение. Играем ли мы за чемпионство, кубок или в еврокубках. Я хочу показать больше эффективности в обеих фазах игры, не позволить "Заре" забить мяч в наши ворота.

Убежден, что ребята будут защищать себя и команду. У нас нет проблем с травмированными. Только Бисмарк тренируется за индивидуальной программой, мы надеемся, что он будет доступен в ближайший месяц. Матчи во внутреннем первенстве не влияют на команду. Наоборот, последний матч соперника в УПЛ будет его мотивировать.

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Тренер "Зари" использует один и тот же подход, я знаю его и его команду. Нас вряд ли что-то удивит, его схема одинакова во все годы. У нас есть амбиции обыграть "Зарю".

Я верю в победу, против украинских команд мы не можем похвастаться хорошей статистикой. Мы будем стремиться к успеху любой ценой, проигрыш или ничья снизят наши шансы выйти из группы", — сказал Младенов.

Напомним, матч "ЦСКА" София - "Заря" состоится сегодня, 21 октября в Болгарии. Начало встречи - в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София) Стойчо Младенов
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Источник:
gong.bg

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Комментарии (1)
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Карикатурист (Білозерське)
21.10.2021 в 11:50
Вже навіть не соромляться глузувати зі Скрипника...
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