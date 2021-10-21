От Зари наибольше ожиданий относительно очков в ТК в третьем туре среди представителей Украины

Очередной тур Лиги чемпионов ничего хорошего украинской Таблице коэффициентов не принес. Два поражения, ноль очков и ухудшение общих шансов на евровесну от "Динамо" и "Шахтера". Среди конкурентов лучше всех в Лиге чемпионов выступает "Зальцбург". Добавил два очка (0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов) Австрии и практически обеспечил себе выход из группы. А вот чемпионы России ("Зенит") и Бельгии ("Брюгге") проиграли и очков не набирали.

Также уже состоялись два важных матча третьего тура Лиги Европы. Вторая команда России потерпела неудачу (3:4 от "Лестера"), поэтому в этом туре остался только "Локомотив". Как и у Шотландии – только "Рейнджерс". Правда, "Селтик" на неделе, в отличие от "Спартака", одержал победу и принес Шотландии первые очки в Таблицу коэффициентов на групповом этапе.

У Украины, как и у Шотландии с Россией, остается один матч на неделе. У Сербии – два матча, у Бельгии – три матча, у Австрии – три матча. Стоит добавить, что в одной паре команды из Сербии и Бельгии сыграют между собой – кто-то точно недополучит очков. С другой стороны, не будет и такого, чтобы обе ничего не набрали. От "Зари" высокие ожидания (самые высокие на этой неделе среди украинских полпредов), ведь противостоять придется сопернику с исторически удобной для нас страны.

Важные в плане коэффициентов матчи третьего тура Лиги Европы и Лиги конференции (21.10.2021) (на пользу борьбы в Таблице коэффициентов пойдут победы команд, которые выделены жирным)

Лига Европы

"Фенербахче" (Турция) 19:45 "Антверпен" (Бельгия);

"Антверпен" (Бельгия); "Мидтьюлланн" (Дания) 19:45 "Црвена Звезда" (Сербия);

"Црвена Звезда" (Сербия); "Рапид" (Бухарест, Австрия) 19:45 "Динамо" (Загреб, Хорватия);

"Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Брондбю" (Дания) ;

; "Штурм" (Австрия) 22:00 "Реал Сосьедад" (Испания) ;

; "Локомотив" (Россия) 22:00 "Галатасарай" (Турция) ;

; "Вест Хэм" (Англия) 22:00 "Генк" (Бельгия).

Все матчи игрового дня:

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Лига конференций

"Алашкерт" (Армения) 19:45 ЛАСК (Австрия);

ЛАСК (Австрия); "Партизан" (Сербия) 22:00 "Гент" (Бельгия);

"Гент" (Бельгия); ЦСКА (София, Болгария) 22:00 "Заря" (Украина).

Все матчи игрового дня:

скриншот - soccerway