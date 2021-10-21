  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. От Зари наибольше ожиданий относительно очков в ТК в третьем туре среди представителей Украины
В тренде

От Зари наибольше ожиданий относительно очков в ТК в третьем туре среди представителей Украины

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Анонс матчей игрового дня

От Зари наибольше ожиданий относительно очков в ТК в третьем туре среди представителей Украины

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Очередной тур Лиги чемпионов ничего хорошего украинской Таблице коэффициентов не принес. Два поражения, ноль очков и ухудшение общих шансов на евровесну от "Динамо" и "Шахтера". Среди конкурентов лучше всех в Лиге чемпионов выступает "Зальцбург". Добавил два очка (0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов) Австрии и практически обеспечил себе выход из группы. А вот чемпионы России ("Зенит") и Бельгии ("Брюгге") проиграли и очков не набирали.

Читайте такжеЦСКА София - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 октября 2021

Также уже состоялись два важных матча третьего тура Лиги Европы. Вторая команда России потерпела неудачу (3:4 от "Лестера"), поэтому в этом туре остался только "Локомотив". Как и у Шотландии – только "Рейнджерс". Правда, "Селтик" на неделе, в отличие от "Спартака", одержал победу и принес Шотландии первые очки в Таблицу коэффициентов на групповом этапе.

У Украины, как и у Шотландии с Россией, остается один матч на неделе. У Сербии – два матча, у Бельгии – три матча, у Австрии – три матча. Стоит добавить, что в одной паре команды из Сербии и Бельгии сыграют между собой – кто-то точно недополучит очков. С другой стороны, не будет и такого, чтобы обе ничего не набрали. От "Зари" высокие ожидания (самые высокие на этой неделе среди украинских полпредов), ведь противостоять придется сопернику с исторически удобной для нас страны.

Важные в плане коэффициентов матчи третьего тура Лиги Европы и Лиги конференции (21.10.2021) (на пользу борьбы в Таблице коэффициентов пойдут победы команд, которые выделены жирным)

Лига Европы

  • "Фенербахче" (Турция) 19:45 "Антверпен" (Бельгия);
  • "Мидтьюлланн" (Дания) 19:45 "Црвена Звезда" (Сербия);
  • "Рапид" (Бухарест, Австрия) 19:45 "Динамо" (Загреб, Хорватия);
  • "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Брондбю" (Дания);
  • "Штурм" (Австрия) 22:00 "Реал Сосьедад" (Испания);
  • "Локомотив" (Россия) 22:00 "Галатасарай" (Турция);
  • "Вест Хэм" (Англия) 22:00 "Генк" (Бельгия).

Все матчи игрового дня:

От Зари наибольше ожиданий относительно очков в ТК в третьем туре среди представителей Украины - изображение 1

скриншот - soccerway

Лига конференций

  • "Алашкерт" (Армения) 19:45 ЛАСК (Австрия);
  • "Партизан" (Сербия) 22:00 "Гент" (Бельгия);
  • ЦСКА (София, Болгария) 22:00 "Заря" (Украина).

Все матчи игрового дня:

От Зари наибольше ожиданий относительно очков в ТК в третьем туре среди представителей Украины - изображение 2

скриншот - soccerway

Читайте такжеПодписывайтесь на профильный телеграм-канал об украинской Таблице коэффициентов >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
21.10.2021 в 14:57
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...