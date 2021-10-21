ЛК. Маккаби дал мастер-класс финнам и другие матчи (обновляется)
Сегодня проходят матчи 3-го тура группового раунда Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
В третьем по рангу еврокубке сегодня, 21 октября, сыграют 16 матчей. Среди прочих на поле выйдет и полпред Украины - луганская "Заря".
Группа А
ХИК (Финляндия) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 0:5
Голы: Каниховский, 28, 60, Перица, 49 (с пенальти), Саборит, 87 (с пенальти), Шамир, 90+4
"Маккаби" подтвердил свой статус лидера группы, не испытав малейших проблем на поле ХИК. Результат для израильтян сделал их летний новичок Габриэль Каниховский. Атакующий хав открыл счет точным ударом с линии штрафной, а во втором тайме убил интригу, доведя счет до разгромного. Благодаря победе "Маккаби" остался лидером группы, имея в копилке 7 очков.
"Алашкерт" (Армения) - ЛАСК (Австрия) -
Начало в 19:45
Группа В
"Анортосис" (Кипр) - "Флора" (Эстония) -
Начало в 19:45
"Партизан" (Сербия) - "Гент" (Бельгия) -
Начало в 22:00
Группа С
"Буде Глимт" (Норвегия) - "Рома" (Италия) -
Начало в 19:45
ЦСКА София (Болгария) - "Заря" (Украина) -
Начало в 22:00
Группа D
"Яблонец" (Чехия) - "Рандерс" (Дания) -
Начало в 22:00
"Клуж" (Румыния) - АЗ Алкмаар (Нидерланды) -
Начало в 22:00
Группа Е
"Фейенорд" (Нидерланды) - "Унион Берлин" (Германия) -
Начало в 19:45
"Маккаби" Х (Израиль) - "Славия" (Чехия) -
Начало в 19:45
Группа F
"Копенгаген" (Дания) - ПАОК (Греция) -
Начало в 19:45
"Слован" (Словакия) - "Линкольн" (Гибралтар) -
Начало в 22:00
Группа G
"Мура" (Словения) - "Ренн" (Франция) -
Начало в 19:45
"Витесс" (Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Англия) -
Начало в 19:45
Группа Н
"Карабах" (Азербайджан) - "Кайрат" (Казахстан) -
Начало в 19:45
"Базель" (Швейцария) - "Омония" (Кипр)
Начало в 22:00
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