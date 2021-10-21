ЛК. Моуриньо опозорился за полярным кругом, Качараба не помог Славии (обновляется)

В третьем по рангу еврокубке сегодня, 21 октября, сыграют 16 матчей. Среди прочих на поле выйдет и полпред Украины - луганская "Заря".

Группа А

ХИК (Финляндия) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 0:5

Голы: Каниховский, 28, 60, Перица, 49 (с пенальти), Саборит, 87 (с пенальти), Шамир, 90+4

"Маккаби" подтвердил свой статус лидера группы, не испытав малейших проблем на поле ХИК. Результат для израильтян сделал их летний новичок Габриэль Каниховский. Атакующий хав открыл счет точным ударом с линии штрафной, а во втором тайме убил интригу, доведя счет до разгромного. Благодаря победе "Маккаби" остался лидером группы, имея в копилке 7 очков.

"Алашкерт" (Армения) - ЛАСК (Австрия) - 0:3

Голы: Хонг, 35, Гойгингер, 68, Михорль, 90+2

Во втором матче группы тоже борьбы не получилось - австрийцы легко разделались с "Алашкертом", который даже в чемпионате Армении буксует и идет аж 9-м. Счет мог быть крупнее, если бы ЛАСК реализовал пенальти и еще полдюжины верных моментов.

Группа В

"Анортосис" (Кипр) - "Флора" (Эстония) - 2:2

Голы: Делетич, 25, Попович, 28 - Саппинен, 38, 80

Интересно, а эстонские клубы вообще когда-либо набирали очки в групповых раундах еврокубков? Кажется, "Флора" изменила историю. Рауно Саппинен - подлинный герой. В этом сезоне у парня уже 28 голов - не пора ли в больший клуб и чемпионат?

"Партизан" (Сербия) - "Гент" (Бельгия) -

Начало в 22:00

Группа С

"Буде Глимт" (Норвегия) - "Рома" (Италия) - 6:1

Голы: Ботхейм, 9, 52, Берг, 20, Сольбаккен, 71, 80, Пеллегрино, 78 - Карлес Перес, 28

А Моуриньо еще особенный или уже не очень? То, что сделал чемпион Норвегии с "Ромой" - это какое-то немецкое кино. В первом тайме гол Карлеса Переса еще сохранял видимость интриги, но дальше Сольбаккен и Ботхейм просто разорвали все, что двигалось. Сеу Жозе пытался спасти игру заменами, но именно после выхода Мхитаряна, Абрахама и прочих "основных" римляне пропустили половину от общего количества голов. Катастрофа.

ЦСКА София (Болгария) - "Заря" (Украина) -

Начало в 22:00

Группа D

"Яблонец" (Чехия) - "Рандерс" (Дания) -

Начало в 22:00

"Клуж" (Румыния) - АЗ Алкмаар (Нидерланды) -

Начало в 22:00

Группа Е

"Фейенорд" (Нидерланды) - "Унион Берлин" (Германия) - 3:1

Голы: Джаханбахш, 11, Линдссен, 29, Синистерра, 76 - Авоньи, 35

Перед игрой фаны "Фейенорда" организовали огромных масштабов пиротехническое шоу, дав своей команде такой заряд поддержки, что она носилась по полю как сумасшедшая все 90 минут. У хозяев было множество шансов, они переигрывали "Унион" в средней зоне, лучше двигали мяч. Мяч Авоньи по такой игре был не более, чем голом престижа.

"Маккаби" Х (Израиль) - "Славия" (Чехия) - 1:0

Гол: Доньо, 24

Что-то надо менять "Славии". После крутых сезонов в ЛЧ команда не смогла пробиться даже в Лигу Европы, а в Лиге конференций уступила "Маккаби" из Хайфы, который идет 5-м в чемпионате Израиля. Украинец Тарас Качараба отбегал за пражан все 90 минут, но, как можно понять, команде особо не помог.

Группа F

"Копенгаген" (Дания) - ПАОК (Греция) - 1:2

Голы: Бьель, 80 - Сидклей, 19, Живкович, 38

Датчане должны благодарить за поражение своего голкипера Грабару, который получил нелепую красную уже на 9-й минуте встречи. После этого ПАОК захватил инициативу и еще до перерыва забил дважды. Важный нюанс: за греков отличился арендованный у "Динамо" защитник Сидклей - он головой замкнул навес с фланга. Теперь у бразильца ровно на один гол больше в этом розыгрыше еврокубков, чем у всех киевлян вместе взятых.

"Слован" (Словакия) - "Линкольн" (Гибралтар) -

Начало в 22:00

Группа G

"Мура" (Словения) - "Ренн" (Франция) - 1:2

Голы: Лотрич, 20 - Гирасси, 17 (с пенальти), Лаборд, 41

Игра прошла под полным контролем бретонцев, которые провели больше позиционных атак, чем в любом из последних матчей в Лиге 1. Конечно, это следствие разницы в классе. Победный гол по итогу записал на свой счет Гаэтан Лаборд - он добил в сетку мяч после сэйва голкипера.

"Витесс" (Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:0

Гол: Виттек, 78

"Шпор" наказали за пассивность и отношение к турниру. Тренер Нуну Эшпириту Санту не взял в Арнем часть основы во главе с Кейном - и в итоге за всю игру англичане создали один момент, когда Хиль попал в перекладину. В остальном пытался что-то придумать лишь "Витесс", который справедливо повел в счете на 78-й минуте - Виттек точно пробил в нижний угол с линии штрафной.

Группа Н

"Карабах" (Азербайджан) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1

Голы: Шейдаев, 79, Хусейнов, 90+1 - Канте, 19 (с пенальти)

Выиграла та команда, которая провела больше времени в атаках и попытках забить. "Кайрат" быстро вышел вперед, но под занавес игры глубоко прижался к своим воротам, забыв про контригру. Это его и погубило. К слову, матч обслуживали судьи из Украины во главе с Евгением Арановским.

"Базель" (Швейцария) - "Омония" (Кипр)

Начало в 22:00