Аллахьяр, Гладкий и Шахаб в старте Зари на ЦСКА
Стартовые составы команд
cska.bg
Луганская "Заря" сегодня сыграет выездной матч 3-го тура
Уже известны стартовые составы команд.
Заря: Мацапура, Хомченовский, Снурницын, Имереков, Фаворов, Громов, Цвек, Булеца, Аллахьяр, Гладкий, Шахаб
Запасные: Сапутин, Жилкин, Жуниньо, Лунев, Кристиан, Фримпонг, Алефиренко
ЦСКА София: Бузатто, Мазику, Лам, Матей, Турицов, Вилдсхут, Жеферсон, Мухар, Йомов, Кэри, Кайседо
Запасные: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Вьон, Дончев, Юга, Ахмедов, Галабов
Напомним, что матч ЦСКА – "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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