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Аллахьяр, Гладкий и Шахаб в старте Зари на ЦСКА

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Аллахьяр, Гладкий и Шахаб в старте Зари на ЦСКА

cska.bg

Новина українською

Луганская "Заря" сегодня сыграет выездной матч 3-го тура Лиги конференций против софийского ЦСКА.

Уже известны стартовые составы команд.

Заря: Мацапура, Хомченовский, Снурницын, Имереков, Фаворов, Громов, Цвек, Булеца, Аллахьяр, Гладкий, Шахаб

Запасные: Сапутин, Жилкин, Жуниньо, Лунев, Кристиан, Фримпонг, Алефиренко

ЦСКА София: Бузатто, Мазику, Лам, Матей, Турицов, Вилдсхут, Жеферсон, Мухар, Йомов, Кэри, Кайседо

Запасные: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Вьон, Дончев, Юга, Ахмедов, Галабов

Напомним, что матч ЦСКА – "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София)
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Комментарии (5)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
21.10.2021 в 22:06
Состав Зари makes me cry ((((
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Siren05 (Мариуполь)
21.10.2021 в 21:41
А пока Будё-Глимт громит Рому. Ещё одна тёмная лошадка ставит нам подножку в группе ( наряду с Шерифом). Похоже у нас на Евровесну не остаётся шансов...
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Андрей(Киев) (Киев)
21.10.2021 в 21:38
Ну,что Заря в Норвегии дворовой команде проиграла?Боде Рома 6:1!
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Ракицкий (Питер)
21.10.2021 в 20:56
Жду разгром от ЦСКА
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-4
Андрей(Киев) (Киев)
21.10.2021 в 21:40
Слышь голубенький иди домой,там муж волнуется ждёт тебя.
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