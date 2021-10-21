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Виталий Вернидуб: Это ЦСКА у нас должен реванш брать, ведь мы его уже проходили со Скрипником

Лига конференций
(1 голосов)

Матч уже совсем скоро

Виталий Вернидуб: Это ЦСКА у нас должен реванш брать, ведь мы его уже проходили со Скрипником

zarya-lugansk.com

Новина українською

Защитник "Зари" Виталий Вернидуб поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура Лиги конференций против софийского ЦСКА.

"Это София у нас должна реванш брать, ведь мы ее уже проходили со Скрипником.

Но в плане того, какие результаты мы продемонстрировали с другими командами, – да, пора наконец набирать очки и показывать хороший футбол в Лиге конференций. Надеюсь, это нам удастся", – сказал Вернидуб.

Напомним, что матч ЦСКА – "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб ЦСКА (София)
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Источник:
football24

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Комментарии (2)
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Karamba911 (Львів)
21.10.2021 в 21:39
Віталік, а ти не сумнівайся, вони реванш і візьмуть. Опустіться на землю Зоря аутсайдер.
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
21.10.2021 в 21:34
Уже даже не смешно....
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