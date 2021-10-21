Виталий Вернидуб: Это ЦСКА у нас должен реванш брать, ведь мы его уже проходили со Скрипником

Защитник " Зари " Виталий Вернидуб поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура Лиги конференций против софийского ЦСКА.

"Это София у нас должна реванш брать, ведь мы ее уже проходили со Скрипником.

Но в плане того, какие результаты мы продемонстрировали с другими командами, – да, пора наконец набирать очки и показывать хороший футбол в Лиге конференций. Надеюсь, это нам удастся", – сказал Вернидуб.