Виталий Вернидуб: Это ЦСКА у нас должен реванш брать, ведь мы его уже проходили со Скрипником
Матч уже совсем скоро
zarya-lugansk.com
Защитник "
"Это София у нас должна реванш брать, ведь мы ее уже проходили со Скрипником.
Но в плане того, какие результаты мы продемонстрировали с другими командами, – да, пора наконец набирать очки и показывать хороший футбол в Лиге конференций. Надеюсь, это нам удастся", – сказал Вернидуб.
Напомним, что матч ЦСКА – "Заря" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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Источник:football24
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Комментарии (2)
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Karamba911 (Львів)
21.10.2021 в 21:39
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
21.10.2021 в 21:34
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