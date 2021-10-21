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Будет глум. Норвежский Буде Глимт уничтожил Рому Жозе Моуринью 6:1

Лига конференций
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(1 голосов)

Шокирующий результат

Будет глум. Норвежский Буде Глимт уничтожил Рому Жозе Моуринью 6:1

Фото - Буде Глимт / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Много критики вылилось на "Зарю" после поражения в первом туре Лиги конференций от "Будё Глимта". Но как показывает практика, 1:3 от чемпиона Норвегии – это совсем не стыдно. Что говорить, если "Рома" именитого Жозе Моуринью получила за полярным кругом шесть голов.

В первом тайме итальянцы старались, но соперник шокировал двумя голами к 20-й минуте. Сила "Будё Глимта" – в сыгранности и скорости. Диву даешься, как быстро эта команда пересекает центр поля. "Рома" отыграла один мяч до перерыва, но больше не смогла. Зато на второй тайм вышла с существенными обновлениями – сразу три замены. Думаете, это испугало скандинавов? Совсем нет. Норвежцы продолжали гнуть свою линию и забили третий раз усилиями Ботхейма.

У этого парня вообще 3+3 в матче (три гола + три ассиста). Идеальный пример того, как нужно себя рекламировать в еврокубках. Что "Рома"? После третьего пропущенного итальянцы откровенно перестали играть – ни характера, ни борьбы, ни желания. В итоге, 1:6 и перед ответственным матчем с "Наполи" в Серии А Жозе Моуринью придется выслушать едкие вопросы и замечания от римских журналистов.

Для "Зари" же, которая также конкурирует в этой группе, этот результат крайне плохой. Теперь даже в случае победы над ЦСКА (София) не удастся вплотную приблизиться ко второму месту.

Лига конференций. Группа С
"Будё Глимт" (Норвегия) - "Рома" (Италия) 6:1
Голы: Ботхейм 8, Берг 20, Ботхейм 52, Солбаккен 71, Пеллегрино 78, Ботхейм 80 - Перес 28

# Команда И В Н П М РМ О
1 Будё Глимт 3 2 1 0 9-2 +7 7
2 "Рома" 3 2 0 1 9-7 +2 6
3 ЦСКА 2 0 1 1 1-5 -4 1
4 Заря 2 0 0 2 1-6 -5 0
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В статье: Рома (Рим) Будё-Глимт
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Комментарии (1)
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Mexxxxx (Просяная)
21.10.2021 в 22:11
Ну Рома, ну и что. Просто радуешься за людей и все. Что у них футбол жив. Ни суперчемпионата, ни звезд на десятки миллионов, ни тренеров с видением будущего. Вышли и как будто не против супер гранда европейского, как у нас тут писали про Рому, вынесли по полной и ушли. А мы только жеребьевка пройдет в любом турнире уже глаза закатываем, о Бенфика, о Рома, это великие команды, как выстоять, как отбиваться. Может на эмоциях после нашей позорнейшей футбольной осени, но где-то так и есть. Хочется и болеть за такие команды как БудеГлимт, как Аякс, которым по барабану кто там против них.
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