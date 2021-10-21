Будет глум. Норвежский Буде Глимт уничтожил Рому Жозе Моуринью 6:1

Много критики вылилось на "Зарю" после поражения в первом туре Лиги конференций от "Будё Глимта". Но как показывает практика, 1:3 от чемпиона Норвегии – это совсем не стыдно. Что говорить, если "Рома" именитого Жозе Моуринью получила за полярным кругом шесть голов.

В первом тайме итальянцы старались, но соперник шокировал двумя голами к 20-й минуте. Сила "Будё Глимта" – в сыгранности и скорости. Диву даешься, как быстро эта команда пересекает центр поля. "Рома" отыграла один мяч до перерыва, но больше не смогла. Зато на второй тайм вышла с существенными обновлениями – сразу три замены. Думаете, это испугало скандинавов? Совсем нет. Норвежцы продолжали гнуть свою линию и забили третий раз усилиями Ботхейма.

У этого парня вообще 3+3 в матче (три гола + три ассиста). Идеальный пример того, как нужно себя рекламировать в еврокубках. Что "Рома"? После третьего пропущенного итальянцы откровенно перестали играть – ни характера, ни борьбы, ни желания. В итоге, 1:6 и перед ответственным матчем с "Наполи" в Серии А Жозе Моуринью придется выслушать едкие вопросы и замечания от римских журналистов.

Для "Зари" же, которая также конкурирует в этой группе, этот результат крайне плохой. Теперь даже в случае победы над ЦСКА (София) не удастся вплотную приблизиться ко второму месту.

Лига конференций. Группа С

"Будё Глимт" (Норвегия) - "Рома" (Италия) 6:1

Голы: Ботхейм 8, Берг 20, Ботхейм 52, Солбаккен 71, Пеллегрино 78, Ботхейм 80 - Перес 28