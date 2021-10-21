Будет глум. Норвежский Буде Глимт уничтожил Рому Жозе Моуринью 6:1
Шокирующий результат
Фото - Буде Глимт / автор неизвестен
Много критики вылилось на "Зарю" после поражения в первом туре Лиги конференций от "Будё Глимта". Но как показывает практика, 1:3 от чемпиона Норвегии – это совсем не стыдно. Что говорить, если "Рома" именитого Жозе Моуринью получила за полярным кругом шесть голов.
В первом тайме итальянцы старались, но соперник шокировал двумя голами к 20-й минуте. Сила "Будё Глимта" – в сыгранности и скорости. Диву даешься, как быстро эта команда пересекает центр поля. "Рома" отыграла один мяч до перерыва, но больше не смогла. Зато на второй тайм вышла с существенными обновлениями – сразу три замены. Думаете, это испугало скандинавов? Совсем нет. Норвежцы продолжали гнуть свою линию и забили третий раз усилиями Ботхейма.
У этого парня вообще 3+3 в матче (три гола + три ассиста). Идеальный пример того, как нужно себя рекламировать в еврокубках. Что "Рома"? После третьего пропущенного итальянцы откровенно перестали играть – ни характера, ни борьбы, ни желания. В итоге, 1:6 и перед ответственным матчем с "Наполи" в Серии А Жозе Моуринью придется выслушать едкие вопросы и замечания от римских журналистов.
Для "Зари" же, которая также конкурирует в этой группе, этот результат крайне плохой. Теперь даже в случае победы над ЦСКА (София) не удастся вплотную приблизиться ко второму месту.
Лига конференций. Группа С
"Будё Глимт" (Норвегия) - "Рома" (Италия) 6:1
Голы: Ботхейм 8, Берг 20, Ботхейм 52, Солбаккен 71, Пеллегрино 78, Ботхейм 80 - Перес 28
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Будё Глимт
|3
|2
|1
|0
|9-2
|+7
|7
|2
|"Рома"
|3
|2
|0
|1
|9-7
|+2
|6
|3
|ЦСКА
|2
|0
|1
|1
|1-5
|-4
|1
|4
|Заря
|2
|0
|0
|2
|1-6
|-5
|0
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