Заря повела в гостях против Софии - ВИДЕО

"Заря" повела в гостях против "ЦСКА София" на 65 минуте матча 3 тура группового этапа Лиги конференций.

Аллахьяр Сайяманеш мощно пробил издали и не прогадал – мяч пересек линию ворот у правого нижнего угла. 0:1.

На данный момент первое место в группе занимает "Буде-Глимт" с 7 очками, на втором месте "Рома" с 6 баллами.

Если матч закончится с победным для "Зари" счетом, у луганчан будет 3 очка, а у "Софии" всего 1.