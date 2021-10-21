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Заря повела в гостях против Софии - ВИДЕО

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Смогут удержать первую победу?

Заря повела в гостях против Софии - ВИДЕО

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"Заря" повела в гостях против "ЦСКА София" на 65 минуте матча 3 тура группового этапа Лиги конференций.

Аллахьяр Сайяманеш мощно пробил издали и не прогадал – мяч пересек линию ворот у правого нижнего угла. 0:1.

На данный момент первое место в группе занимает "Буде-Глимт" с 7 очками, на втором месте "Рома" с 6 баллами.

Если матч закончится с победным для "Зари" счетом, у луганчан будет 3 очка, а у "Софии" всего 1.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София) Аллахяр
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