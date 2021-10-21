Заря повела в гостях против Софии - ВИДЕО
Смогут удержать первую победу?
"Заря" повела в гостях против "ЦСКА София" на 65 минуте матча 3 тура группового этапа Лиги конференций.
Аллахьяр Сайяманеш мощно пробил издали и не прогадал – мяч пересек линию ворот у правого нижнего угла. 0:1.
На данный момент первое место в группе занимает "Буде-Глимт" с 7 очками, на втором месте "Рома" с 6 баллами.
Если матч закончится с победным для "Зари" счетом, у луганчан будет 3 очка, а у "Софии" всего 1.
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