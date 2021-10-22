Моуриньо: Будё-Глимт — более качественная команда, чем мы

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение от "Будё-Глимт" (1:6) в Лиге конференций.

Cлова специалиста приводит сайт Alfredopedulla.com.

"Это моя вина. Я хотел сыграть именно таким составом. Хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. Между одной группой футболистов и другой в "Роме" есть существенная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это.

"Будё-Глимт" – более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так. Те игроки, что вышли в старте у соперника, качественнее, чем те игроки, которых я выпустил сегодня с первых минут", - сказал Моуриньо.