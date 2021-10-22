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Моуриньо: Будё-Глимт — более качественная команда, чем мы

Лига конференций
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Наставник взял вину на себя за разгромное поражение в ЛК

Моуриньо: Будё-Глимт — более качественная команда, чем мы

Фото: ФК Рома

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение от "Будё-Глимт" (1:6) в Лиге конференций.

Cлова специалиста приводит сайт Alfredopedulla.com.

"Это моя вина. Я хотел сыграть именно таким составом. Хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. Между одной группой футболистов и другой в "Роме" есть существенная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это.

"Будё-Глимт" – более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так. Те игроки, что вышли в старте у соперника, качественнее, чем те игроки, которых я выпустил сегодня с первых минут", - сказал Моуриньо.

Напомним, после 3-го тура "Рома" находится на втором месте в таблице группы С. "Будё-Глимт" набрал семь очков и располагается на 1-й позиции. "Заря" теперь третья - 3 очка. "ЦСКА" София занимает последнюю позицию, набрав лишь одно очко.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Будё-Глимт
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Источник:
alfredopedulla.com

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