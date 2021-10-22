Моуриньо: Будё-Глимт — более качественная команда, чем мы
Наставник взял вину на себя за разгромное поражение в ЛК
Фото: ФК Рома
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение от "Будё-Глимт" (1:6) в Лиге конференций.
Cлова специалиста приводит сайт Alfredopedulla.com.
"Это моя вина. Я хотел сыграть именно таким составом. Хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. Между одной группой футболистов и другой в "Роме" есть существенная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это.
"Будё-Глимт" – более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так. Те игроки, что вышли в старте у соперника, качественнее, чем те игроки, которых я выпустил сегодня с первых минут", - сказал Моуриньо.
Напомним, после 3-го тура "Рома" находится на втором месте в таблице группы С. "Будё-Глимт" набрал семь очков и располагается на 1-й позиции. "Заря" теперь третья - 3 очка. "ЦСКА" София занимает последнюю позицию, набрав лишь одно очко.
Популярное сейчас
- ЦСКА София - Заря 0:1. За себя и за тех двоих
- Будет глум. Норвежский Буде Глимт уничтожил Рому Жозе Моуринью 6:1
- Журналист назвал зарплату Скрипника в Заре
- Затащили. ЦСКА - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО